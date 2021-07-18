Відомий російський журналіст Леонід Парфьонов в інтерв'ю українському телеведучому Євгену Кисельову відмовився чітко відповідати на питання "чий Крим?", але поділився думками з приводу його анексії.

Відео опубліковане на Youtube-каналі “Киселеві береги”.

Інтерв’юер запитав Парфьонова: “Чий Крим?”, але журналіст почав уникати прямої відповіді.

“Я завжди тут відповідаю дуже просто: не мій. Тут (в Україні, – ред.) дуже дивні ставлять це питання люди – вони вважають, що всі живуть у цьому ж порядку денному, ба більше, мусять неодмінно сказати те, що вони, ці люди, які запитують, думають із цього порядку денного”, – обурився він.

Тоді Кисельов прямо запитав свого співрозмовника: це було “приєднання” чи “анексія”?

“Ну яке ж це приєднання, спочатку російський прапор уже висів над адміністративними будівлями, а потім проводився референдум. Там не просто була позначена мета цього референдуму, але мета вже була досягнута. Вже до цього часу три тижні висять російські прапори”, – заявив Парфьонов.

Тоді інтерв’юер вирішив уточнити, чи можна розцінювати уникання від прямої відповіді на питання “Чий Крим?” як те, що Парфьонов боїться кримінальної відповідальності за свою позицію в Росії. Проте росіянин заперечив це.

“Ні, мені не подобається, коли тут наполягають на рівно тому самому порядку денному, на якому наполягають ці люди, навіть більше, на тих відповідях, яких ці люди чекають. Пояснення того, що Крим контролює Росія, але міжнародна спільнота цього не визнає, тут нікого не влаштовує“, – сказав журналіст.

Довідка. Леонід Парфьонов – радянський і російський журналіст, телеведучий, режисер, актор та блогер. П’ятикратний лауреат ТЕФІ. Позиціює себе як опозиційний журналіст.