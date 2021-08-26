Українці масово скаржаться на COVID-сертифікати в державному застосунку “Дія” та занижують оцінку в Google Play.

#Букви розбиралися, на що найчастіше скаржаться користувачі.

Очевидно, технічні проблеми із генеруванням COVID-сертифікатів й інших функцій у застосунку “Дія” стали масовими, оскільки користувачі щодня залишають десятки скарг у соціальних мережах, у відгуках в Google Play та у коментарях під дописами Міністерства цифрової трансформації.

Зокрема, у Google Play оцінка застосунку “Дія” впала практично до трьох зірочок з п’яти. Щодня цей показник поступово змінюється, а кількість скарг у відгуках зростає. При цьому користувачі обурюються з різних причин. Найчастішою проблемою залишається створення підпису, а також підтвердження особи за допомогою камери.

Зазначимо, що користувачі масово повідомляють про баги, проте Мінцифри відповідає на відгуки вибірково. Незрозуміло, яким чином обирають, кому відповідати.

Ось кілька найпопулярніших скарг.

Цікаво, що в App Store рейтинг “дії” все ще складає чотири зірочки, а скарг щодо COVID-сертифікатів немає.

Додамо, що обурені українці також залишають скарги під дописами Мінцифри у Facebook. Міністерство відповідає на них, але теж вибірково.

Водночас Мінцифри ділиться першими успіхами COVID-сертифікатів, які приймають й за кордоном.

Нагадаємо, що у Міністерстві цифрової трансформації детально пояснили, як українці зможуть згенерувати COVID-сертифікат. Про це – у матеріалі.