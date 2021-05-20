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«Ну, з днем косоворотки»: як соцмережі відреагували на святкове вбрання Зеленських?

Щороку у третій четвер травня святкують Всесвітній день вишиванки. З цієї нагоди президент та перша леді Володимир й Олена Зеленські опублікували спільні світлини у, як їм здається, традиційних українських вишиванках. Однак вбрання гаранта більш схоже на російську косоворотку.

Четвер, 20 травня 2021, 16:56

#Букви зібрали для вас найцікавіші реакції користувачів соціальних мереж на святкове вбрання Зеленських.

Частина українців виразила своє обурення з приводу вишиванки Зеленського коментарями.

Однак найбільше користувачів підійшли для цієї теми творчо й саркастично, опублікувавши низку мемів, які демонструють російське походження сорочки Зеленського.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський замість вишиванки одягнув російську косоворотку.

Зазначимо, що косоворотка — російська народна чоловіча сорочка з косим коміром. Має розріз збоку, а не посередині, як у звичайних сорочок, ймовірно, такий комір створений для того, щоб натільний хрест не випадав під час роботи. В Україні й Білорусі косоворотка була невідома, замість неї носили вишиванку.

  • Сьогодні у Всесвітній день вишиванки народні обранці прийшли до Верховної Ради у своїх вишиванках.
Теги: Володимир Зеленський, косоворотка, Олена Зеленська

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