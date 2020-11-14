Прихильники нудизму, або “культури вільного тіла” (Freikörperkultur), впевнені, що це сприяє гармонії з природою. Більшість німців згодні з цим твердженням, тому радо оголюються на людях та не відчувають сорому.

Про це повідомляє ВВС Україна.

У більшості країн світу оголене тіло розглядають як сексуальний об’єкт. Однак німці ставляться до цього спокійніше. Наприклад, у цій країні не обгортаються рушником у сауні та полюбляють святкувати день народження у басейні.

Німці залюбки роздягаються у лікаря чи масажиста. Для цього не потрібно навіть вмовлянь.

Однак іноземцям важко забути зустріч з оголеними людьми в людному місці. У цій країні цілком нормально влаштовувати зустрічі нудистів у парку посеред міста.

Така поведінка пояснюється не настільки гедонізмом німців, наскільки їхніми традиціями “культури вільного тіла”. Її походження зазвичай пов’язують із тоталітарним режимом Східної Німеччини, але насправді ця практика сягає ще кінця XIX століття.

Нудизм став частиною німецької ментальності. Так німці демонстрували, що у них є право виглядати так, як їм хочеться.

У XX столітті у Німеччині став популярним рух реформації життя (Lebensreform). Його учасники пропагували органічну їжу, сексуальне звільнення, альтернативну медицину та ближчий до природи спосіб життя. Нудизм є частиною цієї філософії.

Нудистські пляжі посеред великих міст охоче відвідувала і буржуазія. А вже у 1926 році Альфред Кох заснував Берлінську школу нудизму, заохочуючи до цієї практики представників обох статей. Він підтримував ідею, що оголене тіло просто неба сприяє гармонії з природою та оздоровленню.

Нацисти ж заборонили нудизм, але у 1942 році заборони послабили. Однак оголятися на людях було заборонено комуністам та євреям.

Особливо популярним нудизм став після Другої світової війни. Оголялися не тільки представники буржуазії, але й інші класи суспільства.

“Це було способом втекти від реальності. Реальності, в якій було потрібно постійно дотримуватися вимог Комуністичної партії, ходити на демонстрації, працювати на вихідних безоплатно”, – розповів історик Гохмут, який з батьками відвідував такі пляжі.

В 1971 році нудизм у Німеччині дозволили офіційно. Таким чином влада хотіла продемонструвати, що країна є абсолютно вільною та відкритою до нових культур.

З 1990 року нудизм у країні почав занепадати. У 2019 році налічувалося близько 30 тисяч нудистів, хоча століття тому їх було у сотні разів більше.

Попри це, нудизм залишається частиною німецького духу. Оголені люди на вулицях часто стають героями курйозних відео та мемів, але у цьому є свій шарм.

У людних місцях німецьких міст є спеціальні зони для нудистів. Вони можуть грати спортивні ігри голяка, займатися мистецтвом, і це вважається нормальним. Прихильники нудизму кажуть, що вони бачать особистість, а не її тіло.