Про це Вікторія Нуланд розповіла під час брифінгу в Сенаті США.

“США не залишаться осторонь”, – стверджує Нуланд. Заступниця держсекретаря США заявила, що для стримування Росії від нападу на Україну розглядаються усі варіанти. Вона наголосила, що наслідки цього відчує як російський бізнес, так і російське населення. Також, вона додала, що у разі загострення конфлікту США спільно з Берліном готові будуть зупинити “Північний Потік-2”.

“Ми не знаємо, чи ухвалив президент Росії рішення атакувати Україну, але ми знаємо, що він нарощує потенціал, щоб зробити це”, — сказала заступниця держсекретаря США.

Нуланд заявила, що військові та розвідувальні служби Росії продовжують розвивати потенціал для рішучих дій проти України в разі наказу, потенційно на початку 2022 року. Росія може спрямувати проти України приблизно 100 батальйонних тактичних груп – практично всі боєготові наземні сили РФ, що базуються на захід від Уралу.

Не виключає Вікторія Нуланд і наступу на Україну з боку Білорусі – за її словами, Лукашенко стає дедалі залежнішим від Кремля. Росія може замаскувати свої військові сили під білоруські під час масштабного наступу.

Водночас Нуланд розкрила деякі деталі розмови президента США Джо Байдена з Володимиром Путіним. Зокрема, те, що Байден наголосив: Росія не має жодного права забороняти Україні набути членства в НАТО.

7 грудня Джо Байден і Володимир Путін провели захищений відеодзвінок. У ньому президенти двох країн обговорили низку тем, які торкаються відносин США і Росії. Байден висловив стурбованість російськими військовими діями на кордоні з Україною та пригрозив санкціями у разі ескалації конфлікту.

9 грудня Байден зателефонує президенту України – буде своєрідним продовженням розмови Зеленського зі секретарем Держдепу Ентоні Блінкеном, що відбулася напередодні.