Про це вона сказала під час виступу на зустрічі YES Brainstorming Ялтинської європейської стратегії у Києві.

Нуланд зазначила, що порядок денний подальших відносин США та України є надзвичайно насиченим і включає спілкування провідних урядовців, заходи у сфері кібербезпеки, протидії агресії Росії, підтримки реформ в Україні тощо.

Водночас вона наголосила на важливості проведення реформ в Україні.

“Це не лише питання “Нафтогазу”. Це питання загального інвестиційного клімату в Україні. Якщо ви хочете, щоб більше американських, європейських компаній приходили в Україну, як цього хочемо ми усі, тоді — чим більше вони бачитимуть дотримання стандартів Організації економічної співпраці та розвитку, тим більше впевненості вони матимуть”, – пояснила заступниця держсекретаря.

Вона також додала, що Україна вдалась до важливих кроків щодо земельної реформи, деяких аспектів боротьби з корупцією та ухвалення Радою законодавства щодо реформ.

“Ми побачили добрий прогрес, але попереду багато роботи і її потрібно виконати”, – сказала Нуланд.

Крім того, вона також наголосила, що США занепокоєні тиском на реформу державного управління в Україні.

“Зміна правил гри, яку ми бачимо останнім часом, є неприпустимою. Україна зуміла досягти успіху у впровадженні багатьох реформ. Саме тому нас непокоять атаки на ті сфери, які ми вважаємо “історією успіху” України”, – заявила вона.

Заступниця державного секретаря також зазначила, що США очікують від Верховної Ради змін до законодавства про НАБУ і завершення реформи СБУ.

“Ми очікуємо від Ради продовження поступу щодо законодавства стосовно Національного антикорупційного бюро і захисту його незалежності, а також остаточних кроків щодо реформ у Службі безпеки”, – сказала Нуланд.

Нагадаємо, раніше п’ятий Президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко дав настанови та поради президентові Володимиру Зеленському. Він зазначив, що за підсумками візиту до США має бути домовленість про візит Джо Байдена до України та його орієнтовні терміни.

За час перебування у США Зеленський провів низку зустрічей: з головою Світового банку, з міністеркою енергетики США Дженніфер Гренхольм, презентував План трансформації України.

Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Дж. Остіном. Також на зустрічі був очільник українського оборонного відомства Андрій Таран. Остін запевнив Зеленського в тому, що США й далі підтримуватимуть Україну в боротьбі з Росією та допомагатимуть в “євроатлантичних прагненнях”.

31 серпня голова Міноборони Андрій Таран та очільник Пентагону Ллойд Остін підписали важливу оборонну угоду. Вона стосується досліджень, розробок, випробувань і оцінки озброєнь.

Президент Зеленський обговорив із директором NASA Біллом Нельсоном проєкти, до яких може долучитися Україна. Керівник NASA також погодився відвідати Україну на запрошення Зеленського.

Також подружжя Зеленських взяло участь у вшануванні пам’яті жертв Голодомору та відкрило аудіогід українською у маєтку першого президента США Джорджа Вашингтона.