У червні багато країн відновлюють авіаперельоти. У зв'язку з цим багато хто задається питанням: чи варто носити захисні костюми в аеропортах і літаках?

Журналісти The Washinghton Post опитали представників медичної та транспортної галузей, щоб розібратися в питанні.

Що думають лікарі?

Одноразові захисні костюми досить доступні — в Мережі можна купити за ціною до 20 доларів. Проте, медики не рекомендують масово носити їх під час авіаперельотів.

У Центрі контролю та профілактики захворювань (CDC) США вважають, що в цьому немає сенсу.

“Носіння костюма в літаку не є необхідним, але може викликати невиправдане занепокоєння у інших мандрівників”, — зазначив співробітник CDC Скотт Полі.

Полі також нагадав, що CDC рекомендує носити тканинні маски для обличчя в громадських місцях, де важко дотримуватися дистанції з іншими людьми. Літаки та аеропорти — не виняток.

Що рекомендують авіакомпанії?

Головний медичний працівник компанії Healix International Адріан Хайзлер поінформував, що ані Асоціація безпеки польотів Європейського союзу, ані Міжнародна асоціація повітряного транспорту не давали офіційних рекомендацій носити захисні костюми в літаках — ні для пасажирів, ні для членів екіпажу. Виняток становлять випадки, коли борт перевозить хворих на коронавірусну інфекцію пасажирів.

Водночас кілька авіаперевізників вимагають, щоб їх бортпровідники носили захисні костюми у літаках. Як повідомляє американський телеканал CNN, такі рекомендації вже озвучили Qatar Airways, Philippine Airlines і AirAsia.

Аналогічних рекомендацій для пасажирів поки не було.

Ризики під час носіння захисних костюмів у літаках

Адріан Хайзлер зазначив, що носіння костюмів не тільки не є ефективним для захисту від COVID-19, але і може бути небезпечним.

Він звернув увагу на те, що костюм може створити у власника помилкове відчуття безпеки.

“Це те, що притаманне всім засобам індивідуального захисту. Вони змушують власника думати, що він якось краще захищений”, — сказав Хайзлер.

Також фахівець наголосив, що багато хто не знає, як правильно знімати костюми і в результаті може все одно вступити в контакт зі слідами COVID-19.

Крім цього, Хайзлер звернув увагу на те, що ці засоби захисту до того ж є вкрай незручними.

“Існують сотні різних видів костюмів, і, якщо вони не складні, в них може бути дуже жарко. І це просто незручно”, — додав він.

Тому Хайзлер, як і CDC, рекомендує носити захисні маски для обличчя в літаках, тому що “якщо все носять маску, ризик передачі коронавируса знижується”.