Голова Служби безпеки України вважає, що обмін утримуваними особами слід проводити паралельно з іншими процесами, не змінюючи суті "всіх на всіх"

Про це передає агентство “Інтерфакс-Україна”.

За словами Баканова, наразі досить складно завершити ідентифікацію списку української сторони через те, що міжнародних спостерігачів не допускають на тимчасово окуповані території Донбасу.

“Є частина ідентифікованих, але є й ті, хто підлягає ідентифікації. На нашу думку, обмін було б добре проводити паралельними процесами, але при цьому не змінювати суті “всіх на всіх”, як було домовлено на “Норманді”, – говорить він.

На його думку, Україна повинна міняти й громадян Російської Федерації, однак їх на обмін вимагають представники терористичних організацій Л/ДНР.

“Ми не можемо громадян РФ віддати в ОРДЛО. Тобто, раціональніше реанімувати майданчик, який був на першому обміні — Україна і Російська Федерація”, – підкреслив Баканов.