Запис опублікував Telegram-канал “Трубу прорвало”.
Згідно з повідомленням, розмова відбувалася 1 липня між Трубою і ексначальником Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Ігорем Щербиною. Останнього називали “правою рукою” Романа Труби.
Щербина вимагав від Труби викликати на допит директора Миколаївського глиноземного заводу. Глава ДБР у відповідь заявив, що якщо треба викликати, то викличуть.
Діалог виглядав наступним чином:
Щербина: Друге питання по миколаївській справі, тій, що я просив, щоб її порушити. Можна там директора на допит викликати?
Труба: Директора чого?
Щербина: Миколаївського глиноземного заводу.
Труба: Так порушили її (справу, – ред.) чи ні?
Щербина: Ну, да
Труба: А у кого вона? Ви номери дайте хоча би.
Щербина: Вона. Штамп у Миколаєві.
Труба: Не дуже логічно. Щодо АРМИ миколаївської?
Щербина: Ні-ні-ні, це по глиноземного заводу… Це директор… А номер справи щас…
Труба: Угу, він у нас хто? Заявник?
Щербина: Ні, він у нас людина, яка…
Труба: Так що це треба робити, не отримавши документи виїмки, обшуку і відразу на допити?
Щербина: Так це питання, чого він так довго… Питання, це дивись, сьогодні, 5-го, послали запити на документи… Як мінімум запитати: якого х*я не даєте документи, бл*ть.
Труба: Добре, так що потрібно? На допит викликати? Добре, викличуть.
Згідно з інформацією, оприлюдненою сервісом моніторингу реєстраційних даних українських компаній Opendatabot, директором Миколаївського глиноземного заводу є Віктор Кожевніков.
Раніше завод належав російському бізнесменові Олегу Дерипасці. У 2017 році компанія “Російський алюміній” (“Русал”) Дерипаски продала Миколаївський глиноземний завод швейцарській компанії-трейдеру Glenсore. Це пов’язано з тим, що Уряд України ввів санкції проти компанії “Русал”.
Завод є виробником глинозему, що використовується для виробництва алюмінію.
- На початку грудня 2019 року суд заарештував із правом на заставу екс-начальника Головного слідчого управління ГПУ Ігоря Щербину, який вважався “правою рукою” Романа Труби. Щербина підозрюється в шахрайстві і пособництві в наданні неправомірної вигоди.
- Романа Трубу могли затримати за хабар ще на початку грудня. Про це йдеться в матеріалі #Букв “Трубу знову прорвало: як злили головного фаворита на главу ДБР”.