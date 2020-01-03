Запис опублікував Telegram-канал “Трубу прорвало”.

Згідно з повідомленням, розмова відбувалася 1 липня між Трубою і ексначальником Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Ігорем Щербиною. Останнього називали “правою рукою” Романа Труби.

Щербина вимагав від Труби викликати на допит директора Миколаївського глиноземного заводу. Глава ДБР у відповідь заявив, що якщо треба викликати, то викличуть.

Діалог виглядав наступним чином:

Щербина: Друге питання по миколаївській справі, тій, що я просив, щоб її порушити. Можна там директора на допит викликати?

Труба: Директора чого?

Щербина: Миколаївського глиноземного заводу.

Труба: Так порушили її (справу, – ред.) чи ні?

Щербина: Ну, да

Труба: А у кого вона? Ви номери дайте хоча би.

Щербина: Вона. Штамп у Миколаєві.

Труба: Не дуже логічно. Щодо АРМИ миколаївської?

Щербина: Ні-ні-ні, це по глиноземного заводу… Це директор… А номер справи щас…

Труба: Угу, він у нас хто? Заявник?

Щербина: Ні, він у нас людина, яка…

Труба: Так що це треба робити, не отримавши документи виїмки, обшуку і відразу на допити?

Щербина: Так це питання, чого він так довго… Питання, це дивись, сьогодні, 5-го, послали запити на документи… Як мінімум запитати: якого х*я не даєте документи, бл*ть.

Труба: Добре, так що потрібно? На допит викликати? Добре, викличуть.