Компанія NVIDIA анонсувала вихід нової відеокарти GeForce RTX 3060 Ti. Ця новинка наразі є найбільш доступний представником серії RTX 3000.

Про це повідомляється на сайті NVIDIA.

У компанії зазначили, що відеокарта GeForce RTX 3060 Ti була створена з метою перевершити можливості GeForce RTX 2080 останнього покоління та GeForce RTX 2080 Super. Нова відеокарта на 40% швидша, ніж її попередник GeForce RTX 2060 Super.

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti містить GPU на базі архітектури Ampere, який включає 4864 CUDA ядер. Базова частота графічного процесора становить 1410 МГц, а підвищена частота – 1665 МГц. Пристрій містить 8 ГБ пам’яті GDDR6 з шиною доступу 256 біт.

Для відводу тепла від компонентів відеокарти виробник розробив двослотову систему охолодження. Постачати пристрій енергією буде 12-контактний конектор живлення. Відеокарта споживає 200 Вт енергії, для її використання в системі потрібен блок живлення потужністю 600 Вт. Стандартні роз’єми для підключення дисплеїв представлені одним портом HDMI 2.1 і трьома роз’єму DisplayPort 1.4a.

Рекомендована роздрібна вартість відеокарти GeForce RTX 3060 Ti складає $399.