Цього тижня Nvidia представила свою останню відеокарту GeForce RTX 3080 і показала її продуктивність в іграх в 4K.

Про це повідомляє видання The Verge.

Днями Nvidia презентувала нову відеокарту GeForce RTX 3080, яка використовує 8704 ядра CUDA у поєднанні з тактовою частотою 1,71 ГГц. Все це в сумі дає показник продуктивності, який майже в три рази більше, ніж у PS5, і більш ніж удвічі більше, ніж у Xbox Series X.

RTX 3080 від Nvidia також включає оновлену конфігурацію з двома вентиляторами, яка призначена для поліпшення системи охолодження майже на 55%. При цьому Nvidia обіцяє набагато тихіше і більш ефективне охолодження.

Раніше Nvidia пообіцяла, що продуктивність RTX 3080 буде у два рази вищою, ніж у базової RTX 2080 Ti, яка вийшла два роки тому. Тоді RTX 2080 Ti забезпечувала стабільну частоту кадрів для ігор у 4K.

RTX 3080, схоже, може забезпечити поліпшення продуктивності, необхідні для ігор 4K при 144 Гц в сучасних іграх. Компанія презентувала відео, у якому демонструє, як з грою Doom Eternal працюють обидві моделі.

Результати показують, що RTX 3080 приблизно на 50% краща за частотою кадрів — в середньому 120/сек при роздільній здатності 4К та з увімкненими максимальними налаштуваннями.

При цьому Nvidia випускає нову відеокарту з майже у два рази меншою вартістю. RTX 2080 Ti від початку продавалася за ціною $1199 доларів. Продаж RTX 3080 почнеться від 17 вересні, ціна — $699.