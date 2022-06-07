Про це повідомила сама компанія на офіційному сайті.

Документальний фільм налічуватиме п’ять серій. Він з’явиться на стримінговій платформі HBO Max 22 червня.

Режисер і продюсер кінострічки – Джеймс Джонс. Автори серіалу взяли за основу нещодавно відкриті архівні кадри та записані інтерв’ю зі свідками. Вони заявили, що отримані дані “малюють емоційний і захопливий портрет масштабів і тяжкості катастрофи”. Зокрема у фільмі покажуть, які заходи готова була вживати влада СРСР задля приховування трагедії.

Автори серіалу називають документальну стрічку історією без прикрас, яка залишилася однією з найменш зрозумілих трагедій XX століття. У фільмі будуть розповідати безпосередньо про вибух на АЕС разом з хаосом та загибеллю людей наступними днями, тижнями та місяцями.

У 2019 році НВО випустила мінісеріал “Чорнобиль”. Він став найпопулярнішим у світі. Після його перегляду сотні тисяч користувачів зі всього світу стали цікавитися деталями вибуху на ЧАЕС.