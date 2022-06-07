Про це повідомила сама компанія на офіційному сайті.
Документальний фільм налічуватиме п’ять серій. Він з’явиться на стримінговій платформі HBO Max 22 червня.
Автори серіалу називають документальну стрічку історією без прикрас, яка залишилася однією з найменш зрозумілих трагедій XX століття. У фільмі будуть розповідати безпосередньо про вибух на АЕС разом з хаосом та загибеллю людей наступними днями, тижнями та місяцями.
У 2019 році НВО випустила мінісеріал “Чорнобиль”. Він став найпопулярнішим у світі. Після його перегляду сотні тисяч користувачів зі всього світу стали цікавитися деталями вибуху на ЧАЕС.
- Нагадаємо, український повнометражний фільм “Бачення метелика” режисера Максима Наконечного про військову, яка після полону намагається повернутися до звичайного життя, було відібрано до конкурсної програми 75-го Каннського кінофестивалю.
- Також нова пісня “Жадана і Собак” під назвою “Метро” присвячена дітям, які через обстріли змушені ночувати у харківській підземці.