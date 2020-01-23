Депутатка парламентської фракції "Голос" Юлія Клименко вважає, що нинішня влада балансує між інтересами олігархів, що видно по законодавству.

Так вона прокоментувала зникнення правок, які могли б зачепити інтереси олігархів щодо ренти з закону 1210 в інтерв’ю #Буквам.

При цьому депутатка підкреслила, що країні потрібна деолігархізація.

“Швидко ти це не зробиш, бо це призведе до революцій чергових, але поступово цим треба займатися. Демонополізація ринків, доступ малого й середнього бізнесу до цих ринків, дати по руках, щоб вони не лазили в державний бюджет. Крок за кроком це треба робити”, – вважає Клименко.

Вона зауважила, що наразі монобільшість намагається балансувати між олігархами.

“Але поки що цим ніхто не займається з монобільшості, в основному намагаються балансувати між олігархами. Ну десь воно в законодавстві й вилазить”, – зауважила Клименко.

На її думку, законопроекти, що приймаються Парламентом, свідчать про те, що олігархів та їх інтереси намагаються не зачіпати.

“Взагалі, ну от якщо подивитись на те, що приймають в Раді, мені здається, що діяльність спрямована на те, щоб не чіпати олігархів”, – пояснила депутатка.

Клименко вважає, що питання олігархів “винесли за дужки”.

“Просто олігархів винесли за дужки. Розумієте, парламент в принципі для олігархів потрібен тільки в бюджетному процесі, податковому кодексі. І ще декілька документів. Але є ж у нас рівень виконавчої влади, який тепер теж не чіпає олігархів. Це державні підприємства, де як сиділи олігархи, так вони там і сидять. Це різні знижки на перевезення, на тарифи, багато чого, що регулюється на рівні Кабміна. Там воно як було, так воно далі й продовжується”, – резюмувала Клименко.