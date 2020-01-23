Так вона прокоментувала зникнення правок, які могли б зачепити інтереси олігархів щодо ренти з закону 1210 в інтерв’ю #Буквам.
При цьому депутатка підкреслила, що країні потрібна деолігархізація.
“Швидко ти це не зробиш, бо це призведе до революцій чергових, але поступово цим треба займатися. Демонополізація ринків, доступ малого й середнього бізнесу до цих ринків, дати по руках, щоб вони не лазили в державний бюджет. Крок за кроком це треба робити”, – вважає Клименко.
Вона зауважила, що наразі монобільшість намагається балансувати між олігархами.
“Але поки що цим ніхто не займається з монобільшості, в основному намагаються балансувати між олігархами. Ну десь воно в законодавстві й вилазить”, – зауважила Клименко.
На її думку, законопроекти, що приймаються Парламентом, свідчать про те, що олігархів та їх інтереси намагаються не зачіпати.
“Взагалі, ну от якщо подивитись на те, що приймають в Раді, мені здається, що діяльність спрямована на те, щоб не чіпати олігархів”, – пояснила депутатка.
Клименко вважає, що питання олігархів “винесли за дужки”.
“Просто олігархів винесли за дужки. Розумієте, парламент в принципі для олігархів потрібен тільки в бюджетному процесі, податковому кодексі. І ще декілька документів. Але є ж у нас рівень виконавчої влади, який тепер теж не чіпає олігархів. Це державні підприємства, де як сиділи олігархи, так вони там і сидять. Це різні знижки на перевезення, на тарифи, багато чого, що регулюється на рівні Кабміна. Там воно як було, так воно далі й продовжується”, – резюмувала Клименко.
- Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Дубінський був гостем на дні народження бізнесмена Михайла Кіпермана в компанії олігарха Ігоря Коломойського та інших впливових осіб з групи “Приват”.