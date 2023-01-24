Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.
За його словами, нині не існує методів порятунку цивільних українців з російського полону, однак Україна хоче повернути усіх, кого росіяни викрали з 2014-го року.
“Це питання я підіймав у Туреччині під час перемовин з омбудсменкою РФ Тетяною Москальковою. Нам потрібно, аби Москва надала усю наявну інформацію про заручників та повернула наших людей”, – додав Лубінець.
Річ у тім, що українська сторона практично не має інформації про те, де вони перебувають, в якому стані та де їх тримають. Він наголосив, що якщо РФ не висунула полоненим жодних звинувачень, то, відповідно до міжнародного гуманітарного права – повинна їх повернути.
- Дружина командира “Азову” Катерина Прокопенко заявила, що близько 2 000 захисників “Азовсталі” досі перебувають у російському полоні.
- Наталя Кравцова, мати військовополоненого, ГО “Рада дружин та матерів захисників України “ЖІНКИ зі СТАЛІ” наголосила, що бійців полку “Азов”, яких РФ захопила після багатьох тижнів захисту Маріуполя, немає у списках обміну полоненими.