Наразі Україна не може повернути з полону цивільних, яких викрала РФ, адже росіяни не надають жодної інформації про заручників та не висунули їм звинувачень.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

За його словами, нині не існує методів порятунку цивільних українців з російського полону, однак Україна хоче повернути усіх, кого росіяни викрали з 2014-го року.

“Це питання я підіймав у Туреччині під час перемовин з омбудсменкою РФ Тетяною Москальковою. Нам потрібно, аби Москва надала усю наявну інформацію про заручників та повернула наших людей”, – додав Лубінець.

Річ у тім, що українська сторона практично не має інформації про те, де вони перебувають, в якому стані та де їх тримають. Він наголосив, що якщо РФ не висунула полоненим жодних звинувачень, то, відповідно до міжнародного гуманітарного права – повинна їх повернути.