Про це повідомляє пресслужба Уряду.
Глава уряду зауважив, що середній розмір субсидії прогнозовано складе близько 1800 грн на місяць.
“У бюджеті як на цей, так і на наступний рік достатньо коштів, аби підтримати найбільш вразливі верстви населення та надати необхідний обсяг допомоги у вигляді субсидій”, наголосив Шмигаль.
Нагадаємо, що у вересні Уряд ухвалив рішення, яким передбачено передачу повноважень щодо призначення, нарахування і виплати житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг до органів Пенсійного фонду України.
Раніше прем’єр повідомляв, що згідно з ухваленим бюджетом-2023, майже 90% усіх податків та зборів, які сплатять громадяни та бізнес наступного року, Уряд спрямує на нашу армію та безпеку країни.
У цифрах Шмигаль відзначив наступне: 1,1 трлн грн на ЗСУ та безпеку, майже 450 млрд грн на соціальні програми та пенсії, 176 млрд грн на охорону здоров’я і 156 млрд грн на освіту. Це чотири головні статті видатків.
Водночас власні доходи держави складуть 1,3 трлн грн, а видатки — 2,6 трлн грн. Дефіцит у більш ніж 20% ВВП планують закрити завдяки підтримці міжнародних партнерів, з якими постійно ведуться перемовини про нові програми фінансування.
Також прем’єр-міністр зауважив, що до тепла вже підключена половина об’єктів у країні. У газосховищах 14,5 млрд кубів газу, що достатньо для проходження зими. Він поінформував, що енергетики 24/7 продовжують ремонти, аби відновити стабільне енергопостачання. Україна отримала від донорів уже 700 генераторів і ще 900 буде доставлено найближчим часом. 12 країн підтримують нас необхідним обладнанням для ремонтів.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч з представниками уряду ФРН, зокрема з Федеральним міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером та Федеральним міністром економіки й захисту клімату Робертом Габеком. Сторони обговорили збільшення фінансування оборонної підтримки України та виключення РФ з FATF.
- З 1 жовтня Мінсоцполітики впровадило в усіх регіонах України Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС), метою якої є зробити можливим отримання внутрішньо переміщеними особами соціальних послуг за місцем перебування.
- При відновленні України необхідно брати до уваги, що ця країна має стати членом Європейського Союзу в майбутньому, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на німецько-українському економічному форумі в Берліні.
- Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що у 2023 році ЄС виділить Україні 18 мільярдів євро на реконструкцію та швидку реабілітацію наслідків повномасштабного вторгнення РФ.