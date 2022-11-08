На засіданні Уряду 8 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що на сьогодні субсидії від держави отримують майже 2,5 млн домогосподарств. Очікується, що ця кількість зросте в наступні місяці, адже люди продовжують звертатися по відповідну допомогу.

Про це повідомляє пресслужба Уряду.

Глава уряду зауважив, що середній розмір субсидії прогнозовано складе близько 1800 грн на місяць.

“У бюджеті як на цей, так і на наступний рік достатньо коштів, аби підтримати найбільш вразливі верстви населення та надати необхідний обсяг допомоги у вигляді субсидій”, наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, що у вересні Уряд ухвалив рішення, яким передбачено передачу повноважень щодо призначення, нарахування і виплати житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг до органів Пенсійного фонду України.

Раніше прем’єр повідомляв, що згідно з ухваленим бюджетом-2023, майже 90% усіх податків та зборів, які сплатять громадяни та бізнес наступного року, Уряд спрямує на нашу армію та безпеку країни.

У цифрах Шмигаль відзначив наступне: 1,1 трлн грн на ЗСУ та безпеку, майже 450 млрд грн на соціальні програми та пенсії, 176 млрд грн на охорону здоров’я і 156 млрд грн на освіту. Це чотири головні статті видатків.

Водночас власні доходи держави складуть 1,3 трлн грн, а видатки — 2,6 трлн грн. Дефіцит у більш ніж 20% ВВП планують закрити завдяки підтримці міжнародних партнерів, з якими постійно ведуться перемовини про нові програми фінансування.

Також прем’єр-міністр зауважив, що до тепла вже підключена половина об’єктів у країні. У газосховищах 14,5 млрд кубів газу, що достатньо для проходження зими. Він поінформував, що енергетики 24/7 продовжують ремонти, аби відновити стабільне енергопостачання. Україна отримала від донорів уже 700 генераторів і ще 900 буде доставлено найближчим часом. 12 країн підтримують нас необхідним обладнанням для ремонтів.