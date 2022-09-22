За місяць до опалювального сезону готовність України до зимового періоду становить 88%.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій України.

“Залишився місяць до початку опалювального сезону. Ретельна підготовка до опалювального сезону в Україні тривала все літо та продовжується зараз. Наразі стан готовності вже 88%. Закликаю всіх поставитися сумлінно до цієї роботи та до 6 жовтня 2022 року завершити підготовку на 100%”, — зазначив міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов.

Також у повідомленні зауважили, що станом на 22 вересня внаслідок збройної агресії Росії на території України загалом уражено 349 об’єктів критичної інфраструктури у сфері теплопостачання, а саме: 335 котельні (322 пошкоджено та 13 зруйновано), 11 ТЕЦ (7 пошкоджено і 4 зруйновано) та три ТЕС.

Проте у плановому режимі держава здійснює фінансування робіт з відновлення Охтирської, Чернігівської ТЕЦ та системи централізованого теплопостачання у Кременчуці.

Нагадаємо, що раніше Олексій Чернишов заявив, що для проходження опалювального сезону Україна має сконцентрувати максимальний обсяг ресурсів з усіх можливих джерел. Також він наголосив на тому, що один із ключових пріоритетів підготовки до осінньо-зимового періоду — це накопичення енергоресурсів.

Нещодавно прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна веде переговори про виділення траншу в сумі 1,5 мільярда доларів від Експортно-імпортного банку США на закупівлю газу.

Під час розмови з міністеркою фінансів США Джанет Єллен Денис Шмигаль подякував адміністрації президента США Джо Байдена за направлення до Конгресу запиту на виділення Україні додаткових 11,7 мільярда доларів. Також прем’єр-міністр України розповів про кроки уряду в напрямку посилення співпраці з Міжнародним валютним фондом і започаткування нової програми.

Сторони обговорили питання енергетичної безпеки та проходження опалювального сезону. Зокрема, сприяння американських партнерів у закупівлі газу. У цьому контексті ведуться перемовини щодо виділення траншу в сумі 1,5 млрд доларів від Ексімбанку США на закупівлю газу.