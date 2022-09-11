У США офіційні особи високо оцінили підготовку ЗСУ до контрнаступу. Колишній вищий командувач армії США в Європі Бен Ходжес з огляду на сьогоднішні події вважає, що зусилля з повернення окупованих теренів на півдні та сході можуть розвиватися швидше, ніж він передбачав раніше.

Про це повідомило New York Times.

Видання опитало нинішніх та колишніх офіційних осіб США. За їхніми словами, реклама наступу на півдні є стандартним прийомом дезорієнтації. У такий спосіб українська сторона відвертала увагу від удару на північному сході. Таким прийомом користуються американські спецназівці, які тренують українських бійців з окупації Криму у 2014 році.

“Нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії”, — зазначено у повідомленні.

Нині успіхи на північному сході є найважливішими досягненнями України, зокрема швидка деокупація Ізюма. Видання додало, поки незрозуміло, яке стратегічне значення вони матимуть.

Високопосадовці США відмовилися поділитися, які подробиці контрнаступу вони знають та скільки порад дали США. Влітку уряд України активізував обмін розвідувальними даними зі своїми американськими колегами. Один з чиновників зазначив, що Вашингтон та Київ постійно обговорювали як зупинити просування Росії на сході.

За словами Бена Ходжеса, можливо ЗСУ зможуть підготувати зусилля для спроби відвоювати Крим наступного року.