За рік повномасштабної російсько-української війни люди у Сполучених Штатах почали все менше підтримувати надання озброєння та фінансування Україні. Платники податків не задоволенні виходом їхніх грошей за кордон, а посадовці не відчувають необхідності в підтримці, не маючи загрози власній безпеці.

Про це повідомляє The New York Times.

Коли минулого тижня президент США Джо Байден здійснив несподівану поїздку до Києва, він запевнив українців, що “американці підтримують вас”.

“Але питання, яке залишається без відповіді: як довго?”, — пише видання.

Зазначається, що поки Байден був за кордоном, політика щодо України у Сполучених Штатах, помітно змінилася. Це викликало занепокоєння у Білому домі. Згідно з останніми опитуваннями у США, громадська підтримка озброєння України зменшується, доки два провідні опоненти Джо Байдена все частіше виступають проти підтримки США у війні.

Хоча двопартійна коаліція в Конгресі, яка підтримує нашу країну, була міцною протягом року, прихильники збільшення допомоги у США побоюються, що нові президентські вибори в США та втома платників податків можуть негативно вплинути на військові зусилля України у війні.

Така динаміка спостерігалася цього тижня, коли республіканці в Палаті представників, користуючись владою більшості, чинили тиск на посадовців Пентагону на двох слуханнях щодо витрат на Україну, обіцяючи згодом притягнути їх до відповідальності.

Згідно з опитуваннями Associated Press-NORC, загалом підтримка допомоги Україні впала з 60% у травні 2022 року до 48% станом на сьогодні.

За даними дослідницького центру Pew, частина американців, які вважають, що Сполучені Штати дали Україні занадто багато, за рік зросла з 7% до 26%.

І навіть прихильники військової та фінансової допомоги Україні дали зрозуміти, що їхня відданість не безмежна. 50% опитаних Fox News сказали, що американська підтримка має тривати “стільки, скільки потрібно для перемоги”, 46% сказали, що часові рамки мають бути обмеженими.

“Так відбувається з кожним іноземним втручанням. У перші кілька місяців це завжди популярно. Людям не подобається те, що зробила Росія. Але час іде, втома від війни — це реальна річ, особливо в цій країні, особливо коли виборці не пов’язують те, що відбувається в Україні, з власною безпекою”, — сказав республіканський стратег Енді Сурабіан.

За даними Pew, 40% республіканців вважають, що Україні було дано занадто багато, порівняно з 15% демократів.