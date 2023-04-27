Останнім часом ліки від діабету "Озампік" привернули увагу безлічі людей, які знаходяться "в гонитві за ідеальною фігурою", оскільки препарат допомагає схуднути, однак лікарі побоюються, що систематичний прийом цих ліків може призвести до трагічних наслідків.

Про це мовиться в матеріалі The New York Times.

Майже одразу після початку прийому “Озампік”, препарату від діабету, який відомий тим, що сприяє зниженню ваги, 37-річна Рената Лавач-Сейві, письменниця з Норт-Бергена, штат Нью-Джерсі, перестала відчувати апетит. Жінка почала встановлювати будильники, щоб нагадати собі поїсти. Рената була настільки виснажена, що навіть після 10 годин сну падала на диван після роботи, не маючи змоги поворухнутися.

Через чотири місяці дієтолог Лавач-Сейві припустив, що можливо вона недоїдає. “Як я можу недоїдати? Я важу понад 90 кілограм”, — зауважила жінка. Минулої осені вона перестала приймати “Озампік”.

Лікар письменниці спочатку порекомендував їй “Озампік”, оскільки Лавач-Сейві мала синдром полікістозних яєчників, гормональний стан, який часто виникає разом із резистентністю до інсуліну. Щотижневі ін’єкції призводили до постійної, слабкої нудоти, згодом вона втратила бажання їсти.

За словами експертів, важкі випадки, подібні до Лавач-Саві, досить рідкісні. Проте деякі люди, які приймають “Озампік”, можуть відчувати сильну відсутність апетиту, що в результаті не доїдають, сказав доктор Ендрю Крафтсон, клінічний ад’юнкт-професор відділу метаболізму, ендокринології та діабету Мічиганського університету.

Як говорять лікарі, важливо, щоб під час прийому препарату пацієнт отримував чіткі вказівки щодо правильної дієти та харчування.

“Ви не можете їсти те, що вам хочеться. Ви повинні їсти те, що прийме ваш організм”, – прокоментувала Лавач-Саві.

Відзначається, що “Озампік”, діє шляхом блокування сигналів голоду, пригнічуючи апетит. Крім того, препарат спричиняє повільніше випорожнення шлунка, завдяки чому люди довше відчувають ситість.

Для людей, які приймають “Озампік”, доктор Крафтсон рекомендує щодня споживати від 1000 до 1500 калорій, зважаючи на початкову вагу та метаболізм.

Водночас Дженіс Джин Хван, керівниця відділу ендокринології та метаболізму в Школі медицини Університету Північної Кароліни, рекомендує дотримуватися дієти з високим вмістом фруктів, овочів і клітковини, як приклад – середземноморської.

Додамо, що згідно з аналізом нових досліджень, дотримання середземноморської дієти може знизити ризик серцево-судинних захворювань та смертей серед жінок майже на 25%.

Люди, які приймають “Озампік”, як правило, втрачають вагу, тому що споживають менше калорій, а не тому, що сам препарат чарівним чином спалює жир, сказав доктор Роберт Габбей, головний науковий і медичний співробітник Американської асоціації хворих на діабет.

Підкреслено, що вчені все ще намагаються зрозуміти, як “Озампік” впливає на мозок людини, один побічний ефект вже відомий – зміна харчових вподобань. Відтак, пацієнти, які приймають “Озампік” часто виявляють, що більше не хочуть їжі з високим вмістом жиру та цукру — як через загальне зниження апетиту, так і, можливо, через нервові зміни, пояснив доктор Хван.

“Коли вам дають вибір між салатом чи смаженою куркою, стає трохи легше обрати корисну їжу. Однак люди, які приймають ці ліки, повинні знати про можливі ускладнення, такі як втрата апетиту. Не хотіти їсти – завжди не буде здоровим”, — зауважив Хван.