Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний отримав у спадок зі США $1 млн, усі кошти він передав на потреби української армії.

Про це повідомляє The New York Times.

Західні уряди надали системи протиповітряної оборони, точну та далекобійну артилерію, які допомогли українським військовим змінити ситуацію на полі бою, зазначили у виданні.

Тоді як вдома українці фінансують армію зокрема й коштом податків, близько 50% бюджету зараз виділяється на оборону. Крім того, індивідуальні пожертви є ще одним джерелом, яке збільшилося за цей рік.

За минулий рік 22,3 мільярда гривень, або близько 500 мільйонів доларів США, пожертвували безпосередньо на потреби армії підприємства та фізичні особи, повідомляє Нацбанк України. Це значно перевищило благодійні внески всередині України на гуманітарну допомогу, які склали 920 мільйонів гривень, або 20 мільйонів доларів.

Що стосується пожертв від приватних осіб на армію, то у січні командувач української армії генерал Валерій Залужний передав військовим 1 мільйон доларів зі спадщини, яку він отримав від американця українського походження Григорія Степанця, за словами сім’ї Степанець.

У виданні уточнили, що пожертву підтвердили у пресслужбі військового відомства.