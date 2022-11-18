Раніше західні та українські офіційні особи заявляли, що запаси ракет у російської армії скорочуються, однак масовані атаки по Україні цього тижня викликають сумніви щодо цього.

Про це повідомляє The New York Times.

Обстріл 96 ракетами, завданий по Україні у вівторок, став найбільшою повітряною атакою Росії протягом війни. Однак, це сталося після кількох заяв західних та українських чиновників про те, що запаси ракет та іншої зброї росіян швидко скорочуються.

У NYT пишуть, що незалежно від того, чи був напад давно спланованим, чи він став відповіддю на деокупацію Херсона, широкомасштабна атака викликає питання щодо того, наскільки вичерпано арсенал РФ.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив минулого місяця, що Росія витратила майже 70% свого довоєнного запасу “Іскандерів”, “Калібрів” та крилатих ракети повітряного базування.

Тоді ж він сказав, що у росіян залишилося лише 609 таких ракет, хоча жодну з цих цифр неможливо перевірити.

У звіті розвідки міністерства оборони Великої Британії від 16 жовтня йдеться, що масштабна атака на українську цивільну інфраструктуру шістьма днями раніше, швидше за все, призвела до зменшення російських запасів ракет великої дальності.

Також від весни офіційні особи Пентагону припускали, що у російської армії залишилося мало високоточних ракет, оскільки вона витратила свої запаси “досить швидко”, як заявив у травні представник національної безпеки Джон Кірбі.

Як РФ вдалося здійснити те, що пані посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд назвала “наймасштабнішим ракетним ударом з початку війни”?

У середу в Пентагоні міністр оборони Ллойд Остін заявив, що Росія намагається поповнити свій ракетний арсенал, щоби не відставати від вимог на полі бою, звертаючись до Ірану та Північної Кореї.

До прикладу, військово-повітряні сили України сповіщали, що під час атак у вівторок збили 10 безпілотників іранського виробництва “Shahed-136”.

Також цього місяця речник командування ВПС України заявив, що Іран надішле РФ балістичні ракети. Своєю чергою, Сполучені Штати звинуватили Північну Корею в таємному постачанні ракет і артилерійських снарядів до Росії.

Видання зауважило, що і Північна Корея, і Іран заперечували постачання зброї до Росії від початку (повномасштабної – ред.) війни.

Росія може самостійно виробляти ще більше ракет

Минулого місяця президент Росії Володимир Путін оголосив про внутрішні зусилля щодо збільшення виробництва обладнання та систем, пов’язаних із забезпеченням підтримки агресії РФ в Україні.

Ймовірно, Росія почала виробляти велику кількість “Іскандерів”, “Калібрів” та крилатих ракет ще до вторгнення.

Росія використовує ракети ППО для завдавання ударів

Створена Росією ракета типу “земля-повітря” С-300 була вперше розроблена в 1978 році для захисту від повітряних нападів.

Україна також використовує С-300 з власних запасів та пожертвувань, наданих колишніми радянськими державами, для захисту від російських повітряних атак.

Втім, дедалі більша залежність Росії від С-300 як зброї нападу стала одним із сигналів для військових чиновників й експертів про те, що у держави-терориста закінчуються крилаті ракети чи інша наступальна зброя.