Повний переклад матеріалу американського видання The New York Times надають #Букви.

“Останні моменти життя Джорджа Флойда крутили нескінченну петлю, жахаючи світ і викликаючи сплеск вуличних протестів, але нещодавно опубліковані свідчення показують ще більш відчайдушну сцену, ніж було відомо раніше.

Містер Флойд вимовив “Я не можу дихати” не кілька разів, як показали попередні відеозапису, а більше 20 разів. Він плакав не тільки за свою мертву матір, але і за своїх дітей. Перед останнім подихом містер Флойд ахнув: “Вони вб’ють мене. Вони вб’ють мене”.

Коли містер Флойд кричав про своє життя, офіцер відповів йому: “Перестань говорити, перестань кричати, для розмови потрібна величезна кількість кисню”.

Страшні стенограми відеозапису натільної камери поліцейського Міннеаполіса, оприлюднені в середу, були подані до суду в рамках слухань справи з приводу одного з поліцейських, Томаса Лейна, 37 років.

46-річний містер Флойд помер після того, як інший офіцер, 44-річний Дерек Шовен, тиснув коліном на його шию більше восьми хвилин, поки Флойд не перестав рухатися.

Містер Шовен, який знаходився в загоні 19 років, звинувачується у вбивстві другого ступеня і може отримати до 40 років позбавлення волі в разі засуджуючого вироку. Пан Лейн і Дж. Олександр Куенг, які були офіцерами-новачками, і Тоу Тао, 34 роки, також можуть бути засуджені до 40 років тюремного ув’язнення, якщо будуть засуджені за звинуваченням в посібництві і підбурюванні до вбивства Флойда. Всі четверо офіцерів були звільнені.

Ще до того, як він опинився на землі, містер Флойд сказав, що у нього фізичний розлад, і сказав офіцерам, які намагалися посадити його в поліцейську машину, що він страждає на клаустрофобію і не може дихати.

Одного разу, згідно запису, він сказав: “Мама, я люблю тебе. Скажи моїм дітям, що я люблю їх. Я небіжчик.”

В інший момент пан Шовен запитав, чи перебуває Флойд під дією будь-яких препаратів, Містер Лейн заявив, що саме так і вважає, а містер Куенг сказав, що вони знайшли у Флойда трубку. В одному зі звітів про розтин в тілі містера Флойда були виявлені сліди незаконних наркотиків.

“Розслабтеся”, – сказав містер Тао містеру Флойду.

“Я не можу дихати”, – сказав містер Флойд.

“Ви в порядку”, – відповів містер Куенг. “Ви говорите добре”

“Глибокий вдих”, додав містер Лейн.

Нові судові позови включають 82 сторінки стенограм телекамери, а також 60-сторінкову стенограму допиту пана Лейна зі слідчими.

У цьому допиті, коли його запитали, чи відчував він в той час, що містеру Флойду потрібна невідкладна медична допомога, містер Лейн відповів: “Так, я відчував, що щось відбувається”.

Однак в кінці допиту адвокат пана Лейна Ерл Грей заперечив, коли слідчий запитав пана Лейна, чи вважає він, що він, або пан Шовен сприяв смерті пана Флойда.

“Ви не повинні відповідати”, – сказав містер Грей. Містер Лейн не відповів на питання.

Багато що з того, що було відомо про останні моменти пана Флойда, було отримано з відео свідка, відеозапису спостереження і заяв про можливі причини, оприлюднених прокуратурою, або пред’явлених проти поліцейських звинувачень. Але стенограми телекамери і інтерв’ю містера Лейна зі слідчими дають більш детальну інформацію про діалог містера Флойда з офіцерами і про те, як голосно і наполегливо він благав їх, що йому потрібна невідкладна медична допомога.

Офіцерів викликали після того, як співробітник магазину повідомив, що містер Флойд заплатив підробленою купюрою в 20 доларів. На фотографіях зображені дві зім’яті купюри в 20 доларів, які, за словами пана Грея, були підробленими і, як він сказав, були знайдені між центральною консоллю і сидінням пасажира в машині.

Свідоцтва також вказують на те, що швидка допомога, викликана на початку зустрічі, не відразу відреагувала і спочатку поїхала не туди.

Згідно стенограм, містер Лейн викликав швидку допомогу після того, як у містера Флойда почалася кровотеча. Потім пан Лейн перевів виклик швидкої допомоги з менш серйозного “Кодексу 2” до більш серйозного “Кодексу 3” після того, як пан Флойд неодноразово говорив, що не може дихати, і співробітники поліції обговорювали, чи може він бути під дією наркотиків.

В стенограмах розповідається про найкритичніші моменти утримання пана Флойда офіцерами.

Після того, як пан Флойд сказав, що офіцери збиралися убити його, пан Шовен сказав, згідно з однією з стенограм: “Тоді перестань говорити, перестань кричати, для розмови потрібно неймовірно багато кисню”.

Поки містера Флойда утримували на землі, на животі, притиснувши коліно до його шиї, містер Лейн запитав, чи варто повертати містера Флойда на бік.

Містер Шовен сказав: “Ні, він залишається там, де ми його взяли”.

Потім містер Лейн сказав, що він стурбований тим, що у містера Флойда може бути критичний стан.

“Що ж, тому ми чекаємо швидку допомогу”, – відповів пан Шовен, згідно з однією з стенограм.

“Думаю, він втрачає свідомість”, – сказав Лейн після цього.

У цей момент перехожий крикнув: “Зараз він навіть не дихає, брат, ти думаєш, це круто? Ти думаєш, це круто, правда? Інші перехожі неодноразово запитували, чи був у містера Флойда пульс.

“Ви чуєте пульс?” Містер Лейн запитав. “Я не можу його знайти”, – сказав містер Куенг. “Що?” – запитав містер Шовен. Містер Куенг знову спробував і знову сказав, що не може знайти пульс.

Минуло більше двох хвилин, згідно з відмітками часу на стенограмі з натільної камери пана Куенга. Проте, пан Шовен тримав коліно на шиї пана Флойда.

Після того, як швидка допомога прибула, містер Лейн поїхав з містером Флойдом в лікарню разом з працівниками швидкої допомоги і виконав компресію грудної клітини. Один робочий сказав пану Лейну, що швидка допомога чекала відповіді, тому що це називалося “травмою рота коду 2”.

При першій появі пана Лейна в суді місяць тому його адвокат пан Грей прагнув підкреслити статус пана Шовена як старшого офіцера, який допомагав навчати новачків, і що фатальна зустріч з паном Флойдом сталася на четвертій день Лейна на службі.

“Вони повинні називати його “сер”, – сказав пан Грей в суді щодо пана Шовена, який служив офіцером по польовій підготовці. “У нього 20-річний досвід роботи. Що повинен робити мій клієнт, крім як слідувати тому, що сказав офіцер з навчання?” Він також заявив, що містер Лейн вважає, що містер Флойд вживав наркотики, спостерігаючи за його поведінкою.

Після того, як пан Шовен відмовився повернути пана Флойда на іншу сторону, пан Грей написав в своїх заявках: “Лейн слухав Шовена і думав, що це має сенс, тому що бувають випадки, коли людина, яка втратила свідомість на одну хвилину, потім приходить в себе дійсно агресивним”.