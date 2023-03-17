У США ведуть розслідування щодо ByteDance, що володіє низкою сервісі, зокрема застосунком TikTok. Припускається, що співробітники компанії стежили за американськими журналістами.

Про це повідомляє New York Times з посиланням на власні джерела.

Наразі кримінальний відділ Мін’юсту США, ФБР та прокурор Східного округу Вірджинії розслідують справу щодо компанії ByteDance, що володіє TikTok.

Розслідування розпочалося наприкінці 2022 року. Як пише видання, справа, ймовірно, пов’язана з неправомірним отриманням даних американців співробітниками ByteDance. Зокрема, йдеться про двох журналістів та кількох їхніх колег.

Раніше компанія визнала цей факт, заявивши, що причетних до злочину працівників — звільнено.

Шпигуни намагалися знайти джерела ймовірного витоку внутрішніх розмов та важливих документів журналістів. У такий спосіб, вони отримали доступ до IP-адрес журналістів і людей, з якими вони були пов’язані через акаунти в TikTok.

Підозрювані працювали в Китаї. Наразі, як стверджують в компанії, запроваджують зміни, аби запобігти подібним порушенням у майбутньому.

Зауважимо, що зараз у Білому дому посилюють свою позицію у намаганні змусити ByteDance розв’язувати проблеми національної безпеки щодо TikTok.

У США побоюються, що Китай може використовувати відеосервіс для збору даних про американців або шпигування за ними, підриву демократичних інститутів та сприяння інтернет-залежності серед молоді.