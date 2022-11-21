Американське видання The New York Times підтвердило, що нещодавнє відео з нібито "розстрілом російських військових" є справжнім. Втім, журналісти не знають, за яких саме обставин це сталося.

Про це йдеться у відповідному матеріалі.

Відеозаписи, які з’явилися в соціальних мережах минулого тижня, розпалили дискусію про те, чи вчинили українські військові воєнні злочини, чи діяли в межах самооборони, намагаючись захопити групу російських солдатів, яких згодом було вбито.

Відтак росіяни звинуватили українські сили у нібито “безжальному розстрілі неозброєних російських військовополонених”, а Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що солдати РФ відкрили вогонь під час капітуляції.

Своєю чергою, в ООН заявили, що цей епізод слід розслідувати. ‌

Вбивства сталися, коли українська армія відбила село Макіївка Луганської області всередині листопада. Тоді російські сили зазнали великих втрат.

Експерт із воєнних злочинів Іва Вукусич зазначив, що дії українських військових могли бути правомірними, оскільки з відеозаписів неможливо встановити, чи було полонених вбито під час перестрілки, чи страчено після припинення вогню.

За його словами, дії останнього російського солдата могли бути розцінені як “віроломство”, оскільки Женевська конвенція забороняє імітувати здавання в полон з метою відкриття вогню по противнику.