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NYT: Західна розвідка припускає, що проукраїнська група може бути причетною до підриву газопроводів Nord Stream

Нові розвідувальні дані, з якими ознайомилися офіційні особи США, припускають, що проукраїнська група підірвала газопровід Nord Stream минулого року. Розслідування на кілька місяців поставило у глухий кут слідчих по обидва боки Атлантики.

Вівторок, 7 березня 2023, 19:05
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Про це повідомляє The New York Times.

Офіційні особи США заявили, що вони не мають доказів того, що президент України Володимир Зеленський або його головні помічники причетні до операції, або що підривники діяли за вказівкою якихось українських урядовців.

Атака на газопроводи, які пов’язують Росію із Західною Європою, породила спекуляції про те, хто винен, від Москви до Києва, Лондона та Вашингтона, і залишилася однією з найсерйозніших нерозгаданих таємниць річної давності.

Деякі офіційні особи вважають, що Україна та її союзники мають найлогічніший потенційний мотив для нападу на трубопроводи. Вони роками виступали проти цього проєкту, називаючи його загрозою національній безпеці, оскільки він дозволив Росії легше продавати газ до Європи. Представники українського уряду та військової розвідки заявляють, що вони не брали участі у нападі та не знають, хто його здійснив.

Перегляд нещодавно зібраних розвідданих свідчить про те, що підривники були противниками президента Росії Володимира Путіна, але не вказує членів групи, а також того, хто керував чи оплачував операцію.

Офіційні особи, які ознайомилися з розвідданими, заявили, що вважають, що диверсанти, швидше за все, були громадянами України або Росії. Натомість нікого з американців чи британців не було задіяно.

Зауважимо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив: в Європі вважають, що за диверсії на Nord Stream та Nord Stream 2, ймовірно, відповідальні спецслужби РФ.

27 вересня у морському управлінні Швеції попередили про два витоки на газопроводі “Північний потік” у водах Швеції та Данії. У той же день шведська поліція розпочала розслідування у зв’язку з витоками газу з російського трубопроводу “Північний потік” та кваліфікувала цей інцидент як можливу диверсію.

Правоохоронці Швеції кваліфікували витоки з газопроводу Nord Stream як “грубу диверсію”. У підрозділі Головного поліцейського управління Швеції заявили, що вони уважно стежать за розвитком подій і знаходяться в контакті з іншими підприємствами, виходячи з їх місії щодо захисту Швеції.

Крім того, у повідомленні зазначається, що вимірювальні станції у Швеції та Данії зафіксували 26 вересня сильні підводні вибухи в районі, де згодом були виявлені витоки на газопроводах Nord Stream 1 і 2.

Теги: NYT, Західна розвідка, підрив газопровода, Nord Stream

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