Припускається, що території Україні, що наразі забруднені мінами та іншими вибуховими пристроями в Україні, ймовірно, завбільшки з Велику Британію.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на дані міжнародної організації з розмінування HALO Trust.

Попри те, що російські окупаційні війська давно покинули раніше захоплені ними території України, вони залишили по собі значку кількість вибухових речовин. Деякі з них покинуті, а інші — слугують пастками.

Українським саперам доведеться обстежити та знешкодити тисячі мін і нерозірваних боєприпасів, перш ніж деякі сільськогосподарські угіддя стануть придатними для використання. Зокрема, проблема гостро відчувається в Херсонській області.

Також значна частина деокупованих територій все ще в зоні досяжності російської артилерії. Так, росіяни щодня здійснюють обстріли касетними боєприпасами, які можуть розкидати нерозірвані бомби.

Як зазначили в HALO, від початку повномасштабної війни внаслідок нещасних випадків, пов’язаних з мінами, загинуло близько 200 цивільних, сотні – поранено. Однак, дані можуть бути не точними.

NYT поспілкувалося з депутатом Херсонської обласної ради, головою Асоціації фермерів області Олександром Гордієнком. Він сказав, що деякі фермери почали обережно обстежувати власні землі. Особисто він, використовуючи металошукач, а також інший прилад, прикріплений до трактора, знайшов близько 1 500 мін.

На думку українських фермерів, російські війська обстрілюють поля та техніку, аби заморити українців голодом та зруйнувати одну з найважливіших економічних ланок держави.