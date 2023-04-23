Про це повідомило CNN.
Старший автор дослідження Даріуш Мозаффаріан, професор дієтології в Університеті Тафтса та професор медицини в Школі медицини Тафтса в Бостоні заявив, що ультраоброблені продукти є провідною причиною розвитку діабету 2 типу. Іншим ключовим фактором є те, що люди забагато їдять червоного та обробленого м’яса, такого як бекон, ковбаси, салямі тощо.
Відповідне дослідження опублікували у журналі Nature Medicine. Вищезгадані чинники були основними причинами понад 14 мільйонів нових випадків діабету 2 типу у 2018 році.
У дослідженні оцінили, що 7 із 10 випадків діабету 2 типу у всьому світі у 2018 році були пов’язані з неправильним вибором їжі.
“Ці нові відкриття розкривають критичні сфери, на яких необхідно зосередитися на національному та глобальному рівнях, щоб покращити харчування та зменшити руйнівний тягар діабету”, — сказав Мозаффаріан, головний редактор Tufts Health & Nutrition Letter.
Мозаффаріан разом з командою розробили дослідницьку модель дієтичного споживання в період з 1990 по 2018 рік. Вони застосували її до 184 країн, коли у 1990 році їх було 8.
Дослідники визначили, що велика кількість нездорової їжі є більшою мірою рушієм діабету 2 типу на глобальному рівні, ніж відсутність здорової їжі. Вони наголосили, що це особливо для чоловіків порівняно з жінками, молодших людей порівняно з літніми людьми, а також серед міських і сільських жителів.
Близько 60% усіх випадків захворювання, пов’язаних із дієтою, у всьому світі були спричинені надмірним споживанням лише шести шкідливих харчових звичок:
- споживання занадто великої кількості очищеного рису, пшениці та картоплі;
- занадто багато обробленого та необробленого червоного м’яса;
- вживання занадто великої кількості солодких напоїв і фруктових соків.
Причиною трохи більше ніж 39% нових випадків захворювання було недостатнє споживання фруктів, некрохмалистих овочів, горіхів, насіння, цільного зерна та йогурту.
“Наш підхід до моделювання не доводить причинно-наслідковий зв’язок, і наші висновки слід розглядати як оцінку ризику”, – наголосили автори.
- Згідно з новим дослідженням, вживання більшої кількості продуктів, які пройшли велику кількість обробок, підвищує ризик розвитку раку. Особливо, раку яєчників. Вчені вивчили перебіг захворювання у понад 197 000 людей зі Сполученого Королівства, більшість з яких були жінками.
- Згідно з аналізом нових досліджень, дотримання середземноморської дієти може знизити ризик серцево-судинних захворювань та смертей серед жінок майже на 25%.