Згідно з даними за 2018 рік, споживання занадто малої кількості цільнозернових продуктів і занадто багато оброблених злаків й м’яса призводять до підвищення ризику діабету 2 типу. Тенденція спостерігається по всьому світу.

Про це повідомило CNN.

Старший автор дослідження Даріуш Мозаффаріан, професор дієтології в Університеті Тафтса та професор медицини в Школі медицини Тафтса в Бостоні заявив, що ультраоброблені продукти є провідною причиною розвитку діабету 2 типу. Іншим ключовим фактором є те, що люди забагато їдять червоного та обробленого м’яса, такого як бекон, ковбаси, салямі тощо.

Відповідне дослідження опублікували у журналі Nature Medicine. Вищезгадані чинники були основними причинами понад 14 мільйонів нових випадків діабету 2 типу у 2018 році.

У дослідженні оцінили, що 7 із 10 випадків діабету 2 типу у всьому світі у 2018 році були пов’язані з неправильним вибором їжі.

“Ці нові відкриття розкривають критичні сфери, на яких необхідно зосередитися на національному та глобальному рівнях, щоб покращити харчування та зменшити руйнівний тягар діабету”, — сказав Мозаффаріан, головний редактор Tufts Health & Nutrition Letter.

Мозаффаріан разом з командою розробили дослідницьку модель дієтичного споживання в період з 1990 по 2018 рік. Вони застосували її до 184 країн, коли у 1990 році їх було 8.

Дослідники визначили, що велика кількість нездорової їжі є більшою мірою рушієм діабету 2 типу на глобальному рівні, ніж відсутність здорової їжі. Вони наголосили, що це особливо для чоловіків порівняно з жінками, молодших людей порівняно з літніми людьми, а також серед міських і сільських жителів.

Близько 60% усіх випадків захворювання, пов’язаних із дієтою, у всьому світі були спричинені надмірним споживанням лише шести шкідливих харчових звичок:

споживання занадто великої кількості очищеного рису, пшениці та картоплі;

занадто багато обробленого та необробленого червоного м’яса;

вживання занадто великої кількості солодких напоїв і фруктових соків.

Причиною трохи більше ніж 39% нових випадків захворювання було недостатнє споживання фруктів, некрохмалистих овочів, горіхів, насіння, цільного зерна та йогурту.

“Наш підхід до моделювання не доводить причинно-наслідковий зв’язок, і наші висновки слід розглядати як оцінку ризику”, – наголосили автори.