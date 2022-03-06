Про це повідомляє речники ABC News та CBS News у Deadline, CBC, головний редактор Bloomberg Джон Міклетвейт, представник CNN у The Hollywood Reporter.
Міклетвейт наголосив, що ця зміна Кримінального кодексу Росії, перетворює будь-якого незалежного репортера на “злочинця й унеможливлює збереження будь-якої подоби нормальної журналістики всередині країни”.
Водночас CNN також призупиняє своє мовлення у РФ.
Пізніше ABC News та CBS News повідомили про зупинення трансляції в Росії “через новий закон про цензуру”.
У CBC заявили, що “приєднуються до інших ЗМІ у відстоюванні вільної преси та безперешкодного доступу до точної незалежної журналістики в Україні та Росії”.
Журналісти “дуже стурбовані новим законодавством, ухваленим в Росії”. За їх словами, воно криміналізує незалежне інформування поточної ситуації в Україні та Росії.
Також корпорація Радіо Свобода/Радіо Свобода тимчасово зупинила свою діяльність у Росії.
Нагадаємо, що 4 березня Держдума у РФ ухвалила закон, який передбачає покарання за “хибну” інформацію про російських військових в Україні строком до 15 років позбавлення волі.
- Сьогодні, станом на 8:00 в низці областей України ситуація відносно спокійна. Водночас інші зазнали обстрілів та руйнувань.
- Нагадаємо, що станом на 6 березня, протягом одинадцяти днів російсько-української війни ворог втратив понад 11 тисяч особового складу.
- Також ЗСУ та підрозділи тероборони спрямовують свої дії на утримання займаних рубежів та завдання максимальних втрат ворогу. Противник робить постійні спроби щодо ухилення від прямого вогневого контакту з нашими військами.
- Раніше окупанти здійснювали перегрупування своїх сил, маючи на меті продовження спроб оточити Київ, Харків та Миколаїв, вийти до адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей, а також забезпечити сухопутний прохід до тимчасово окупованого Криму.