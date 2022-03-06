На тлі закону про "хибну" інформацію, який нещодавно ухвалили в Російській Федерації низка іноземних ЗМІ припиняє свою роботу на території коаїни.

Про це повідомляє речники ABC News та CBS News у Deadline, CBC, головний редактор Bloomberg Джон Міклетвейт, представник CNN у The Hollywood Reporter.

Міклетвейт наголосив, що ця зміна Кримінального кодексу Росії, перетворює будь-якого незалежного репортера на “злочинця й унеможливлює збереження будь-якої подоби нормальної журналістики всередині країни”.

Водночас CNN також призупиняє своє мовлення у РФ.

Пізніше ABC News та CBS News повідомили про зупинення трансляції в Росії “через новий закон про цензуру”.

У CBC заявили, що “приєднуються до інших ЗМІ у відстоюванні вільної преси та безперешкодного доступу до точної незалежної журналістики в Україні та Росії”.

Журналісти “дуже стурбовані новим законодавством, ухваленим в Росії”. За їх словами, воно криміналізує незалежне інформування поточної ситуації в Україні та Росії.

Також корпорація Радіо Свобода/Радіо Свобода тимчасово зупинила свою діяльність у Росії.

Нагадаємо, що 4 березня Держдума у РФ ухвалила закон, який передбачає покарання за “хибну” інформацію про російських військових в Україні строком до 15 років позбавлення волі.