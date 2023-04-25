Міністерка економіки України Юлія Свириденко під час засідання Міжвідомчої робочої групи з питань гуманітарного розмінування заявила, що ціла низка країн готова передати техніку, необхідну для розмінування земель.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

“Україні потрібні машини для розмінування. На сьогодні на наш заклик відгукнулися провідні виробники такого обладнання з низки країн. І необхідно дуже оперативно опрацювати та запропонувати механізми співробітництва з ними. Різні варіанти, в тому числі, за участі міжнародних донорів. Головне – ми повинні отримати техніку та залучити її до роботи якнайшвидше”, – зазначила Свириденко.

Також міністерка наголосила на необхідності пришвидшити вивчення відповідних можливостей вітчизняних виробників.

За словами Свириденко, нині фіксуються “непогані темпи” робіт з очищення сільгоспземель від мін та снарядів. Відтак, Міжвідомча робоча група з питань гуманітарного розмінування опрацьовує комплекс питань, вирішення яких сприятиме пришвидшенню розмінування території України.

До того ж на засіданні були розглянуті питання функціонування створеної урядом бюджетної установи “Центр гуманітарного розмінування”. Члени Міжвідомчої групи заслухали інформацію про стан запровадження щотижневого моніторингу звітності щодо стану розмінування українських територій.

Відтак, за минулий тиждень було обстежено 5 431 гектар сільгоспугідь. Усього з початку року підрозділами ДСНС, Міністерства оборони, Державної служби спеціального транспорту та неурядовими операторами було обстежено загалом 67 197 га.

Додамо, станом на квітень 2023 року близько 30% території України заміновано, відтак знадобиться понад 10 років, аби розмінувати сільськогосподарські угіддя.