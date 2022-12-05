Про це повідомили у Telegram-каналі “Укрзалізниці”.

У компанії зазначили, що резервні локомотиви “Укрзалізниці” перебувають у готовності, посадка та висадка триває через підземні переходи. Інші поїзди продовжують рух.

Внаслідок знеструмлення з затримкою рухаються рейси:

  • №712 Київ – Краматорськ – 1 год;
  • №111 Київ – Ізюм – 1 год 33 хв.

“Нагадуємо, що пасажири, які пропустять свій рейс через повітряну тривогу та зупинку громадського транспорту на шляху до вокзалів, мають можливість скористатися наступним рейсом у тому ж напрямку без зміни квитка”, — заявили у пресслужбі.