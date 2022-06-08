Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
За інформацією відомства, особовий склад росіян деморалізований.
За наявними даними, армійці зі складу 106 та 76 повітряно-десантних дивізій, відмовились продовжувати участь у бойових діях в Луганській області.
Тих, хто відмовився від участі у бойових діях, почали вивозити на територію Росії.
- Нагадаємо, розвідники перехопили телефонну розмову російського солдата з Калінінграда, який скаржиться, що його підрозділ не виводять із зони бойових дій та не надають відпусток. Він збирається писати рапорт на звільнення, оскільки відмовляється надалі знаходитись у зоні бойових дій.
- Також повідомлялось, що війська РФ, ймовірно, відводять з Запорізької області у зв’язку з ротацією. Переміщення відбувається у бік Херсону.