Російських військовослужбовців, які відмовились від подальшої участі у російсько-українській війні на території Луганської області, почали відправляти до Росії.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За інформацією відомства, особовий склад росіян деморалізований.

За наявними даними, армійці зі складу 106 та 76 повітряно-десантних дивізій, відмовились продовжувати участь у бойових діях в Луганській області.

Тих, хто відмовився від участі у бойових діях, почали вивозити на територію Росії.