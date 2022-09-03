російсько-українська війна
07:18 Низка українських областей опиняться у полоні дощів: прогноз погоди на 3 вересня
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02 вересня

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Низка українських областей опиняться у полоні дощів: прогноз погоди на 3 вересня

За даними синоптиків у суботу, 3 вересня, у більшості українських регіонів очікуються дощі.

Субота, 3 вересня 2022, 07:18
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході сьогодні переважатиме волога погода: оминуть дощі лише Волинську та Рівненську області. Температура повітря коливатиметься від +17 до +20 градусів.

У центральних регіонах сьогодні дощитиме. Вдень повітря прогріється до +17…+20 градусів. Найпрохолодніше на Вінниччині – +14…+16 градусів.

На півночі дощі очікуються на Сумщині, у решті областей – без опадів. Повітря вдень прогріється до +16…+19 градусів.

На сході переважно без опадів, дощі пройдуть лише у Харківській області. На Харківщині буде найпрохолодніше – +18…+20 градусів, тоді як на Донеччині та Луганщині – +23…+25.

На півдні дощі накриють Одещину та Миколаївщину, у решті областей – сухо. Вдень температура повітря становитиме від +20 до +24 градусів. У Запорізькій області до +26, а в Криму повітря прогріється до +28. Найпрохолодніше лише в Одеській області – +18…+20 градусів.

У Києві опадів сьогодні не передбачається. Температура повітря вдень від +17 до +19 градусів.

Фото: meteo.gov.ua

Теги: 3 вересня, дощі, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

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