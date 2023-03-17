Сполучені Штати змушують китайських власників застосунку TikTok вийти з компанії з міркувань загрози національній безпеці. Якщо ті не погодяться, його можуть заборонити у США. Заборони на застосунок вже діють у низці країн світу.

Про це повідомляє The Washington Post.

Це остання дія уряду США щодо застосунку, який належить пекінській компанії ByteDance, а також іншим компаніям, зокрема й деяким не китайським. За останні кілька місяців багато країн наклали обмеження на TikTok, побоюючись, що він може бути використаний для отримання доступу до даних їхніх громадян або для поширення китайської пропаганди.

Однак такі заборони наштовхнулися на опір прихильників свободи слова, а також опозицію з боку китайського уряду. ByteDance заперечує твердження, що вона контролюється державною організацією, вказуючи на те, що її заснували підприємці та фінансували міжнародні інституційні інвестори.

Низка країн світу вже заборонили застосунок TikTok. Серед них:

Індія.TikTok в Індії спершу заборонили у 2020 році. Вже у січні 2021 року заборона стала постійною.

Цей крок був зроблений після того, як 20 індійських солдатів було вбито під час прикордонного зіткнення з китайськими військами у Гімалаях у червні 2020 року. Між двома країнами зросла напруженість, і Індія наклала заборону на понад 50 китайських застосунків, включаючи TikTok і застосунок для обміну повідомленнями WeChat.

У той час Forbes підрахував, що TikTok може зазнати збитків у розмірі до 6 мільярдів доларів через заборону свого найбільшого ринку за межами Китаю.

Сполучені Штати Америки. Ще під час президентства Дональда Трампа спалахнула напруженість між TikTok і США. Трамп погрожував заблокувати нові завантаження TikTok у Сполучених Штатах у 2020 році. Ця заборона так і не набула чинності після провалу в судах.

Однак напруженість не зникла і за президента Джо Байдена, і минулого місяця адміністрація дала державним установам 30 днів на видалення TikTok з державних пристроїв. Десятки штатів видали директиви, які забороняють додаток на пристроях, а Конгрес наполягав на повній забороні.

Канада. У Канаді заборонили TikTok на державних телефонах минулого місяця, невдовзі після США.

Уряд Канади заявив, що провів перевірку TikTok і “визначив, що він представляє неприйнятний рівень ризику для конфіденційності та безпеки”. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо сказав, що цей крок “може бути першим кроком, можливо, це єдиний крок”, який повинен зробити уряд.

Тайвань. У Тайвані заборонили TikTok на урядових пристроях у грудні. Зараз уряд розглядає заборону застосунку по всій країні на тлі зростання напруженості з Китаєм.

Європейський Союз. Європейський парламент, Європейська комісія та Рада Європейського Союзу запровадили заборону на TikTok на пристроях персоналу.

“Цей захід має на меті захистити Комісію від загроз кібербезпеці та дій, які можуть бути використані для кібератак на корпоративне середовище Комісії”, – заявила Європейська комісія, оголосивши про заборону в лютому.

Країни-члени ЄС, такі як Бельгія та Данія, заборонили TikTok на урядових телефонах.

Велика Британія. Британський уряд оголосив про заборону TikTok на державних пристроях у березні.

Міністр кабінету міністрів Олівер Доуден заявив парламенту Великої Британії, що це був запобіжний, але “обачливий” крок після перевірки Національним центром кібербезпеки .

Австралія. Структури австралійського уряду ввели аналогічні заборони на пристрої персоналу.

Зокрема міністерство зміни клімату, енергетики, навколишнього середовища та водних ресурсів, міністерство сільського господарства, рибальства та лісового господарства та міністерство оборони та внутрішніх справ заявили, що співробітники не можуть завантажити програму на свої робочі телефони .

Індонезія. Конфіденційність і геополітична напруженість у відносинах з Китаєм – не єдині причини, через які TikTok потрапив під пильну увагу уряду. Індонезія тимчасово заборонила додаток ще у 2018 році, посилаючись на “порнографію, неприйнятний контент і богохульство”. Заборону було знято менше ніж через тиждень після того, як додаток погодився цензурувати частину свого вмісту.

Пакистан. Уряд Пакистану принаймні двічі тимчасово забороняв додаток через, на його думку, неприйнятний вміст. Це не є незвичним для уряду країни – цензурувати Інтернет вдома. Раніше цього місяця він заблокував Вікіпедію через “блюзнірський” вміст. Через кілька годин сайт було відновлено.

Афганістан. Таліби оголосили про заборону TikTok у 2021 році , щоб “запобігти введенню молодого покоління в оману”. Заборона набула чинності, але Wired повідомляє, що користувачі знайшли способи обійти обмеження через VPN.

Нова Зеландія. Законодавці Веллінгтона також погодилися заборонити додаток на мобільних пристроях з доступом до парламентської мережі країни, посилаючись на проблеми кібербезпеки. Деякі винятки будуть зроблені для тих, кому потрібен доступ до TikTok для робочих цілей, повідомили чиновники . Заборона набуде чинності до кінця березня.

Міністерство закордонних справ Нової Зеландії та сили оборони також заявили, що ввели заборону на робочі пристрої як “запобіжний підхід”.