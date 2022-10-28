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Низку іноземців в Естонії позбавлять дозволу на володіння зброєю

В Естонії право на володіння зброєю втратять всі іноземці, які не мають громадянства країн-членів Євросоюзу чи НАТО.

П’ятниця, 28 жовтня 2022, 09:48
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Про це повідомляє Postimees.

За словами міністра МВС Естонії Лаурі Ляенеметса, уряд вирішив, що понад 1300 іноземців, які перебувають в Естонії, у найближчому майбутньому будуть позбавлені права на володіння зброєю.

Як уточнив міністр, це права втратять всі іноземні громадяни, які не є громадянами країн-членів ЄС або НАТО.

Таким чином рішення торкнеться 683 іноземців та 595 власників так званих “сірих паспортів”. Рішення почне діяти в Естонії вже з 1 грудня 2022 року. Всі, хто втратить право на володіння зброєю, протягом року повинні будуть відмовитись від зброї добровільно. Якщо цього не станеться – цим займуться правоохоронці.

Рішення стосуватиметься не тільки фізичних, а й юридичних осіб, тобто право на володіння зброєю буде заборонено компаніям, до складу яких входять особи, які не мають права на володіння зброєю, а також компаніям, мажоритарним власником якої є така особа.

Теги: володіння зброєю, Естонія, іноземці, озброєння

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