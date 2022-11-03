Низку областей України накриють дощі: прогноз погоди на 3 листопада

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні вдень у північних, більшості центральних та у Харківській області йтимуть дощі. В інших регіонах – хмарно з проясненням.
Вночі та вранці на Закарпатті та північному сході країни місцями туман.
Вітер північно-західний 7-12 м/с.
Температура повітря вдень у більшості областей від +7 до +12 градусів, на Закарпатті – о +15. У південних регіонах найтепліше – +12…+17 градусів.
У Києві сьогодні вдень пройде дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть від +9 до +11 градусів.
- Цьогорічне літо у Києві встановило 14 температурних рекордів, більшість з них – десять – у червні.