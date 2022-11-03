Низку областей України накриють дощі: прогноз погоди на 3 листопада

Згідно з прогнозами синоптиків у четвер, 3 листопада, у низці українських областей йтимуть дощі. На решті території - хмарно з проясненням.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень у північних, більшості центральних та у Харківській області йтимуть дощі. В інших регіонах – хмарно з проясненням.

Вночі та вранці на Закарпатті та північному сході країни місцями туман.

Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Температура повітря вдень у більшості областей від +7 до +12 градусів, на Закарпатті – о +15. У південних регіонах найтепліше – +12…+17 градусів.

У Києві сьогодні вдень пройде дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть від +9 до +11 градусів.