Низку областей України сьогодні накриють дощі, місцями з грозами: прогноз погоди на 9 серпня

За даними синоптиків у вівторок, 9 серпня, частина України опиниться у полоні дощів. В окремих регіонах - дощі та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Майже у всіх західних областях сьогодні пройдуть дощі. Сонячно те без опадів лише у Волинській області. Температура повітря коливатиметься від +21 до +25 градусів.

У центральних областях дощі очікуються на Вінниччині, а на Черкащині – дощі та грози. У решті областей без опадів. Температура повітря коливатиметься від +28 до +30 градусів, за винятком Вінниччини, де буде +26…+28.

На півночі опади у вигляді дощу та грози очікуються у Житомирській та Сумській областях. В інших північних областях – сонячно. Стовпчики термометрів покажуть від +23 до +26.

На сході сьогодні буде найспекотніше – +34…+36 градусів. Без опадів, на небі – жодних хмар.

Так само сонячним та безхмарним небо буде й на півдні України. Повітря прогріється від +32 до +34 градусів.

У Києві сьогодні без опадів, температура повітря коливатиметься від +24 до +26 градусів.