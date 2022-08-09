Низку областей України сьогодні накриють дощі, місцями з грозами: прогноз погоди на 9 серпня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Майже у всіх західних областях сьогодні пройдуть дощі. Сонячно те без опадів лише у Волинській області. Температура повітря коливатиметься від +21 до +25 градусів.
У центральних областях дощі очікуються на Вінниччині, а на Черкащині – дощі та грози. У решті областей без опадів. Температура повітря коливатиметься від +28 до +30 градусів, за винятком Вінниччини, де буде +26…+28.
На півночі опади у вигляді дощу та грози очікуються у Житомирській та Сумській областях. В інших північних областях – сонячно. Стовпчики термометрів покажуть від +23 до +26.
На сході сьогодні буде найспекотніше – +34…+36 градусів. Без опадів, на небі – жодних хмар.
Так само сонячним та безхмарним небо буде й на півдні України. Повітря прогріється від +32 до +34 градусів.
У Києві сьогодні без опадів, температура повітря коливатиметься від +24 до +26 градусів.
- Нагадаємо, найпосушливіший липень за останні декілька десятиліть цьогоріч зафіксовано одразу у двох європейських країнах – Англії та Франції.