Збройні сили України 6 грудня відзначають своє 30-річчя і готуються до масштабного святкування по всій країні. З цим святом військовослужбовців, а також всю Україну привітали перші особи держави.

Про це повідомляють #Букви.

Президент України Володимир Зеленський привітав ЗСУ з 30-річчям та розпочав робочу поїздку до Харківської та Донецької областей. Там він візьме участь в урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці Збройних Сил України та вручить державні нагороди військовослужбовцям.

“Збройним силам України виповнюється 30 років. Увесь цей час наші військові залишаються на варті свободи, незалежності й суверенітету України! Українці пишаються своєю армією! Від імені українського народу дякую воїнам і ветеранам ЗСУ за самовіддану службу й героїзм! Слава Україні!”, – сказав Зеленський.

П’ятий президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко привітав українських воїнів із Днем Збройних сил України в Facebook.

“Велич народу вимірюється вчинками його синів і дочок, готових віддати своє життя за рідну землю. Сьогодні свято якраз у них – наших найкращих і найсильніших захисників та захисниць. Саме вони є ключовим гарантом незалежності країни та свободи кожного громадянина. Саме вони захистили і продовжують захищати нас від російської агресії. Низький уклін кожному воїну, який віддано служить Україні. Ви – гордість кожного громадянина нашої держави, гордість всього українського народу. З Днем Збройних Сил України! Зі святом, дорога армійська родино”, – написав Порошенко.

Міністр оборони України Олексій Резніков та головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний відвідали передові позиції українських захисників та захисниць у районі Верхньоторецького, Авдіївської промзони, населеного пункту Піски; привітали військових із майбутнім 30-літнім ювілеєм ЗСУ та вручили нагороди, повідомляє преслужба Міноборони.

До складу делегації також увійшли міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчинов та міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

“Лише завдяки збройним силам України ми маємо можливість сьогодні святкувати нашу Незалежність. Я прошу кожного з вас підтримати Збройні сили України, розуміючи, що завдяки їм, ми маємо своє мирне життя. Давайте їм за це подякуємо та привітаємо їх. Вони – наші справжні янголи-охоронці“, – сказав Резніков.

Лідерка Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина” Юлія Тимошенко також не лишилась осторонь сьогоднішньої дати. У своєму акаунті в Facebook вона опублікувала зворушливе фото та привітання.

“6 грудня – День Збройних сил України.

Це саме ті, дорогі нам, мужні чоловіки та жінки, що захищають нашу державу і нашу незалежність. Ті, що бережуть наш мир і спокій. Ті, на кого можна покластися. Ті, ким пишаємося, за кого переживаємо, кого любимо. Дякуємо Вам! Слава Україні!”, – написала вона. Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко та голови комітетів Парламенту взяли участь у покладанні квітів до Меморіального комплексу загиблим військовослужбовцям, які протистояли російській агресії на Сході України. “Ми вітаємо Збройні Сили України з ювілеєм – тридцятою річницею створення. Вітаємо в непростий час, у час, коли в Україні не перший рік іде війна. Але у цій війні наші Збройні Сили стоять на сторожі незалежності, територіальної цілісності та суверенітету нашої держави”, – сказав Корнієнко.

Привітала ЗСУ також старший представник міністерства оборони США, аташе з питань оборони полковник Бріттані Стюар.

“Від імені Посольства США й тисяч американських військових, які проходили та проходять навчання разом з українськими солдатами й офіцерами, вітаю з Днем Збройних Сил України. Ми вдячні всім, хто служив і служить заради захисту України. Ваші самопожертва і хоробрість стали прикладом для усіх”, – заявила вона.

Проголосивши 1991 року незалежність, Верховна Рада в стислі терміни ухвалила низку законодавчих актів, що стосуються військової сфери.

Україна успадкувала від СРСР одне з найпотужніших угруповань військ у Європі, оснащене ядерною зброєю та відносно сучасними зразками озброєння та військової техніки. Але ні для кого не секрет, що за понад 20 років незалежності українська армія була майже знищена.

Переломним моментом в історії сучасної української армії стали події 2013-2014 років: Революція Гідності, окупація Криму та частини сходу України. І попри тотальну руїну в армії, зради, втрати, шалений тиск і підступність ворога, українським військовим вдалося відстояти незалежність батьківщини й захистити власний народ від агресора.

На сьогодні, відповідно рейтингу Global Firepower Index-2021, Збройні сили України за своєю боєздатністю займають 25-те місце серед 140 країн світу.

За своєю бойовою міццю ЗСУ перебувають між В’єтнамом і Таїландом. Перше місце в рейтингу посідають США.