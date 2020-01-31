Йшлося про підтримку України з боку Вашингтона, інвестиції, офіційний візит українського лідера до США, катастрофу літака МАУ в Ірані.
#Букви наводять основні тези, озвучені Зеленським та Помпео.
США – ключовий союзник
Володимир Зеленський назвав Сполучені Штати “ключовим союзником у захисті суверенітету і територіальної цілісності України”.
Помпео, в свою чергу, підтвердив, що підтримка Вашингтона триватиме.
“Українці повинні знати: США розуміють, що Україна – важлива країна. Це не просто географічне серце Європи, це фактично фортеця між Східною Європою і авторитаризмом… Як я вже сказав сьогодні президенту Зеленському, ми продовжуємо підтримувати Україну і підтримувати сильні антикорупційні зусилля. Зараз США працюють над тим, щоб Україна розвивала верховенство права, інвестиційний клімат, реформувала оборонний сектор і енергонезалежність. І ми будемо продовжувати це робити”, – наголосив держсекретар США.
Про агресію РФ і анексію Криму
Майк Помпео розповів, що однією з тем переговорів були відносини України та Росії. Він наголосив, що США підтримують суверенітет нашої країни, а також ніколи не визнають анексію Криму.
“США і президент Трамп захищають суверенітет і територіальну цілісність України. Ми продовжуємо підтримувати Україну в прагненні приєднатися до НАТО і наблизитися до Євросоюзу… США ніколи не визнають спроби Росії анексувати Крим”, – запевнив він.
Про спецпредставника Держдепартаменту США
Володимир Зеленський заявив, що розраховує на значно активнішу участь США в процесі мирного врегулювання збройного конфлікту на Донбасі й поверненні Криму. На думку українського лідера, це може статися шляхом призначення окремого представника Держдепу з цих питань.
“Сьогодні я висловив надію, що Сполучені Штати Америки будуть більш активно залучені до процесів мирного врегулювання на Сході України й деокупації Криму завдяки призначенню з цих питань окремої посадової особи з Державного департаменту”, – розповів Зеленський.
Щодо нових форм партнерства
Український президент заявив, що наша країна готова розвивати нові форми співпраці з Вашингтоном у сфері безпеки.
“Україна готова розвивати нові форми партнерства із США в сфері безпеки. Це підтверджує перший в історії контракт на пряму закупівлю протитанкових ракетних комплексів Javelin. Йшлося і про посилення ВМС України завдяки катерам класу Island і зміцнення протиповітряної оборони України, де ми готові розглядати опції покупки необхідних озброєнь”, – заявив Зеленський.
Про імпічмент Дональда Трампа
Під час прес-конференції Володимиру Зеленському було поставлено запитання, чи вплинула ситуація з імпічментом Дональда Трампа на відносини між Україною та США.
Він запевнив, що ні, але при цьому наголосив, що будь-яка підтримка між країнами повинна “бути вигідною”.
“Мені, чесно кажучи, здається, що навпаки: у нас дуже хороші відносини, між нашими країнами… Будь-яка підтримка повинна бути, як і дружба між країнами, вигідною. Сьогодні ми говоримо про багато контрактів у різних сферах, які ми хочемо підписати. Мені здається, що в наших відносинах новий етап, ми багато зустрічаємося. Я не впевнений, що на ці теплі і важливі відносини якось вплинула ситуація з імпічментом президента США“, – повідомив Зеленський.
Про офіційний візит до США і “політичні подорожі”
Володимир Зеленський висловив думку, що його можливий офіційний візит до США має відбутися не просто задля зустрічей і розмов, а принести конкретні результати. Він також вжив словосполучення “політичний мандрівник”, натякнувши, що не хоче таким бути.
“Я отримую дуже багато закликів і пропозицій відвідати ту чи іншу країну. Ви знаєте, я про це багато разів спілкувався із людиною, у якої більше політичного і дипломатичного досвіду, це наш глава МЗС. Я йому говорив: “А що ми будемо там робити, навіщо ми їдемо в ту чи іншу країну? А що ми там можемо узгодити? А що ми можемо привезти для нашої країни? Про що ми будемо говорити, щоб кожне слово було не просто словом політичного мандрівника, як це було дуже багато років у нашій країні і як це відбувається в багатьох країнах?. Перш за все я думаю про Україну – при всій повазі до США. Якщо у нас є важливий предмет цієї розмови, крім стратегії і тактики, дуже важливі речі, про що ми можемо домовитися, підписати і взяти, то я готовий їхати завтра“, – наголосив Зеленський.
Про умови для візиту та справу Байдена
Один із журналістів поставив запитання Майку Помпео з приводу умов для візиту Зеленського до США. Зокрема, він запитав, чи могло бути умовою розслідування щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.
Держсекретар США запевнив, що нічого подібного не було, а для зустрічі лідерів США і України необхідно знайти “відповідний час”.
“Ні, не було жодних умов для приїзду президента Зеленського до Вашингтона… Просто нам потрібно знайти відповідний час, відповідні можливості для цієї зустрічі. Ми хочемо переконатися в тому, що це відбудеться в той час, коли буде значний прогрес показано. Між нашими країнами є багато роботи. Наші команди обговорюють всі ці можливості… І ми впевнені, що така зустріч відбудеться”, – повідомив Помпео.
Катастрофа літака МАУ
Під час виступу Майк Помпео заявив, що його країна зацікавлена допомагати Україні в притягненні Ірану до відповідальності за катастрофу літака компанії МАУ.
“Хочу висловити співчуття у зв’язку із загибеллю українців в авіакатастрофі в Тегерані. Ми сподіваємося, що будемо продовжувати надавати допомогу Україні, й іранці понесуть відповідальність за дії, що призвели до втрати життів українців”, – зазначив він.
Інвестиції та локомотиви
Володимир Зеленський під час свого виступу торкнувся теми американських інвестицій в Україну.
Він, зокрема, повідомив, що “Укрзалізниця” веде переговори із США про закупівлю партії локомотивів.
“Я впевнений, що 2020 рік стане роком, в якому ми відчутно збільшимо інвестиційне та торговельне співробітництво між Україною і США. Ми зацікавлені разом із американською стороною посилити розвиток залізничної галузі України. Міністерство інфраструктури України і “Укрзалізниця” вже ведуть переговори про закупівлю нової партії локомотивів американського виробництва”, – зазначив Зеленський.
Серед інших тез українського лідера з приводу інвестицій можна виділити такі:
• Україна розраховує на зняття торгових обмежень, які раніше були введені США: зокрема, мит на імпорт сталі в розмірі 25 %;
• великий американський бізнес може взяти участь у “розвитку інфраструктури України”, а також у проєктах будівництва мостів і доріг;
• американський бізнес може приєднатися до видобутку природного газу і нафти в Україні (зокрема, взяти участь у конкурсах на розробку ділянок Чорноморського шельфу).
- Раніше з’явилася інформація, що державний секретар США Майк Помпео нібито нагрубив журналістці Луїзі Келлі, котра запитала його про Україну під час інтерв’ю, темою якого був Іран. “Do you think Americans care about Ukraine? (Думаєш, що американців хвилює Україна?)”, – нібито запитав її Помпео.
- Згодом державний секретар США звинуватив журналістку радіо NPR Луїзу Келлі у брехні.