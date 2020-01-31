У п'ятницю, 31 січня, в Києві відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та держсекретаря США Майка Помпео. За підсумками переговорів вони виступили на спільній прес-конференції.

Йшлося про підтримку України з боку Вашингтона, інвестиції, офіційний візит українського лідера до США, катастрофу літака МАУ в Ірані.

#Букви наводять основні тези, озвучені Зеленським та Помпео.

США – ключовий союзник

Володимир Зеленський назвав Сполучені Штати “ключовим союзником у захисті суверенітету і територіальної цілісності України”.

Помпео, в свою чергу, підтвердив, що підтримка Вашингтона триватиме.

“Українці повинні знати: США розуміють, що Україна – важлива країна. Це не просто географічне серце Європи, це фактично фортеця між Східною Європою і авторитаризмом… Як я вже сказав сьогодні президенту Зеленському, ми продовжуємо підтримувати Україну і підтримувати сильні антикорупційні зусилля. Зараз США працюють над тим, щоб Україна розвивала верховенство права, інвестиційний клімат, реформувала оборонний сектор і енергонезалежність. І ми будемо продовжувати це робити”, – наголосив держсекретар США.

Про агресію РФ і анексію Криму

Майк Помпео розповів, що однією з тем переговорів були відносини України та Росії. Він наголосив, що США підтримують суверенітет нашої країни, а також ніколи не визнають анексію Криму.

“США і президент Трамп захищають суверенітет і територіальну цілісність України. Ми продовжуємо підтримувати Україну в прагненні приєднатися до НАТО і наблизитися до Євросоюзу… США ніколи не визнають спроби Росії анексувати Крим”, – запевнив він.

Про спецпредставника Держдепартаменту США

Володимир Зеленський заявив, що розраховує на значно активнішу участь США в процесі мирного врегулювання збройного конфлікту на Донбасі й поверненні Криму. На думку українського лідера, це може статися шляхом призначення окремого представника Держдепу з цих питань.

“Сьогодні я висловив надію, що Сполучені Штати Америки будуть більш активно залучені до процесів мирного врегулювання на Сході України й деокупації Криму завдяки призначенню з цих питань окремої посадової особи з Державного департаменту”, – розповів Зеленський.

Щодо нових форм партнерства

Український президент заявив, що наша країна готова розвивати нові форми співпраці з Вашингтоном у сфері безпеки.

“Україна готова розвивати нові форми партнерства із США в сфері безпеки. Це підтверджує перший в історії контракт на пряму закупівлю протитанкових ракетних комплексів Javelin. Йшлося і про посилення ВМС України завдяки катерам класу Island і зміцнення протиповітряної оборони України, де ми готові розглядати опції покупки необхідних озброєнь”, – заявив Зеленський.

Про імпічмент Дональда Трампа

Під час прес-конференції Володимиру Зеленському було поставлено запитання, чи вплинула ситуація з імпічментом Дональда Трампа на відносини між Україною та США.

Він запевнив, що ні, але при цьому наголосив, що будь-яка підтримка між країнами повинна “бути вигідною”.

“Мені, чесно кажучи, здається, що навпаки: у нас дуже хороші відносини, між нашими країнами… Будь-яка підтримка повинна бути, як і дружба між країнами, вигідною. Сьогодні ми говоримо про багато контрактів у різних сферах, які ми хочемо підписати. Мені здається, що в наших відносинах новий етап, ми багато зустрічаємося. Я не впевнений, що на ці теплі і важливі відносини якось вплинула ситуація з імпічментом президента США“, – повідомив Зеленський.

Про офіційний візит до США і “політичні подорожі”

Володимир Зеленський висловив думку, що його можливий офіційний візит до США має відбутися не просто задля зустрічей і розмов, а принести конкретні результати. Він також вжив словосполучення “політичний мандрівник”, натякнувши, що не хоче таким бути.

“Я отримую дуже багато закликів і пропозицій відвідати ту чи іншу країну. Ви знаєте, я про це багато разів спілкувався із людиною, у якої більше політичного і дипломатичного досвіду, це наш глава МЗС. Я йому говорив: “А що ми будемо там робити, навіщо ми їдемо в ту чи іншу країну? А що ми там можемо узгодити? А що ми можемо привезти для нашої країни? Про що ми будемо говорити, щоб кожне слово було не просто словом політичного мандрівника, як це було дуже багато років у нашій країні і як це відбувається в багатьох країнах?. Перш за все я думаю про Україну – при всій повазі до США. Якщо у нас є важливий предмет цієї розмови, крім стратегії і тактики, дуже важливі речі, про що ми можемо домовитися, підписати і взяти, то я готовий їхати завтра“, – наголосив Зеленський.

Про умови для візиту та справу Байдена

Один із журналістів поставив запитання Майку Помпео з приводу умов для візиту Зеленського до США. Зокрема, він запитав, чи могло бути умовою розслідування щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

Держсекретар США запевнив, що нічого подібного не було, а для зустрічі лідерів США і України необхідно знайти “відповідний час”.

“Ні, не було жодних умов для приїзду президента Зеленського до Вашингтона… Просто нам потрібно знайти відповідний час, відповідні можливості для цієї зустрічі. Ми хочемо переконатися в тому, що це відбудеться в той час, коли буде значний прогрес показано. Між нашими країнами є багато роботи. Наші команди обговорюють всі ці можливості… І ми впевнені, що така зустріч відбудеться”, – повідомив Помпео.

Катастрофа літака МАУ

Під час виступу Майк Помпео заявив, що його країна зацікавлена допомагати Україні в притягненні Ірану до відповідальності за катастрофу літака компанії МАУ.

“Хочу висловити співчуття у зв’язку із загибеллю українців в авіакатастрофі в Тегерані. Ми сподіваємося, що будемо продовжувати надавати допомогу Україні, й іранці понесуть відповідальність за дії, що призвели до втрати життів українців”, – зазначив він.

Інвестиції та локомотиви

Володимир Зеленський під час свого виступу торкнувся теми американських інвестицій в Україну.

Він, зокрема, повідомив, що “Укрзалізниця” веде переговори із США про закупівлю партії локомотивів.

“Я впевнений, що 2020 рік стане роком, в якому ми відчутно збільшимо інвестиційне та торговельне співробітництво між Україною і США. Ми зацікавлені разом із американською стороною посилити розвиток залізничної галузі України. Міністерство інфраструктури України і “Укрзалізниця” вже ведуть переговори про закупівлю нової партії локомотивів американського виробництва”, – зазначив Зеленський.

Серед інших тез українського лідера з приводу інвестицій можна виділити такі:

• Україна розраховує на зняття торгових обмежень, які раніше були введені США: зокрема, мит на імпорт сталі в розмірі 25 %;

• великий американський бізнес може взяти участь у “розвитку інфраструктури України”, а також у проєктах будівництва мостів і доріг;

• американський бізнес може приєднатися до видобутку природного газу і нафти в Україні (зокрема, взяти участь у конкурсах на розробку ділянок Чорноморського шельфу).