Netflix опублікував трейлер нового міні-серіалу "Едді", режисером якого був автор фільмів "Одержимість" та "Ла-Ла-Ленд" Дем'єн Шазелл.

Ролик опубліковано на офіційно Youtube-каналі Netflix.

Восьмисерійна стрічка розповідає про американського джазового піаніста Елліот Удо, власника збиткового клубу “Едді” в Парижі. Бізнес головного героя на межі банкрутства, відносини з дівчиною — солісткою групи — не складаються, і музикант стає втомленим від життя затворником. Повернутися до життя джазисту допомагає його п’ятнадцятирічна дочка, що раптопо з’явилася в його житті.

Над створенням серіалу працювали сценарист серіалу “Молокососи” Джек Торн та постановник серіалу “Клієнт завжди мертвий” Алан Пол. Музику для “Едді” писав шестиразовий лауреат “Греммі” Глен Баллард.

Прем’єру картини заплановано на 8 травня.