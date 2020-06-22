Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

“Половина українців (50%) не шкодують про розпад СРСР, але при цьому кожен третій (33,5%) шкодує. 35% респондентів вважають, що перебування України в СРСР принесло їй більше користі; про більшу шкоду говорять 28% респондентів. При цьому, 25,5% респондентів вибрали варіант “важко сказати напевно, чого було більше“, – сказано в повідомленні.

За інформацією соціологів, в порівнянні з травнем 2013 року, кількість тих людей, які бачать більше користі в радянському періоді, зменшилася з 48 до 35 відсотків. При цьому відсоток людей, які вважають, що в радянську епоху було більше шкоди, збільшився з 18 до 28 відсотків.

Уочнюється, що соціологічне дослідження проводилося з 24 до 31 травня 2020 року. В ході опитування було проведено 2000 інтерв’ю. Похибка становить не більше 2,2%.