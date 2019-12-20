Про це заявив під час години запитань до Уряду у Верховній Раді заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, повідомляє кореспондент #Букв.
“Про залізничне сполучення поки що мова не йде. Ми говоримо тільки про відкриття додаткових пунктів пропуску для гуманітарних потреб. Це доручення отримала Тристороння контактна група, вона над цим працює”, – наголосив він.
Заступник голови МЗС уточнив, що відкриття нових пунктів пропуску потрібно узгоджувати, щоб “не було зриву з того боку”.
“З нашого боку готовність є”, – додав Боднар.
- Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко допускав можливість відновлення залізничного сполучення з окупованих Донбасом, “щоб люди могли більш комфортно переїжджати”.
- В “Укрзалізниці” оголосили про намір побудувати нову залізничну гілку на Донбасі.