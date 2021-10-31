Відео з’явилося в Facebook дипломатичної установи.
За сюжетом чоловік у костюмі білоголового орлана, що вважається символом США, приходить на роботу у посольство. Він бере каву, вітається з усіма, а потім передає звіт колезі з обличчям Ліхтаря Джека – символу Гелловіну.
Колега питає його, про що цей звіт. Орлан відповідає: “Російська дезінформація“.
“О, жахіття!“, – каже Ліхтар Джек у відповідь.
“Звичайний день у посольстві США в Києві. Веселого Гелловіну!”, – йдеться у підписі до відео.
- Раніше повідомлялося, що австралійка створила інсталяцію до Гелловіну – фейковий труп, підвішений до дерева, однак не всі сусіди зрозуміли жарт.