Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України з посиланням на слова міністерки Юлії Свириденко.
Повідомляється, що під час зустрічі міністерки економіки Юлії Свириденко з міністром зміни клімату та навколишнього середовища ОАЕ Мар’ям Аль Мхейрі сторони обговорили питання щодо залучення Об’єднаних Арабських Еміратів до ініціатив з енергозбереження в Україні, програм підтримки українського малого й середнього бізнесу та внутрішніх переселенців, що змушені були тікати від війни.
За словами Юлії Свириденко, представники ОАЕ висловили готовність долучитись до ініціатив з енергозбереження в Україні. Зокрема, до програми з заміни лампочок розжарювання на енергозберігаючі LED-лампи, яка була запроваджена урядом України та ЄС в лютому цього року.
Перша партія лампочок від ОАЕ найближчим часом має надійти в Україну, загалом ОАЕ запропонували поставити Україні 5 млн таких ламп.
Також ОАЕ підтвердили готовність надати предмети гігієни для соціально-медичних потреб, 100 броньованих санітарних машин, а крім того гуманітарну допомогу на 100 млн доларів для України.
“Ми обговорили з нашими колегами з ОАЕ можливість їх участі в проєкті побудови в одній з західних областей України міста-притулка, розрахованого на 1000 жінок і дітей. Окрім житла, медичної допомоги та можливості навчатися для діток, буде ще й програма психологічної підтримки тим, хто цього потребує. Людям, які змушені були покинути власні домівки через війну, держава має забезпечити прихисток”, – розповіла очільниця Мінекономіки.
- У грудні минулого року в Об’єднаних Арабських Еміратах вирішили допомогти Україні на тлі російських обстрілів. ОАЕ оголосили про передачу 2 500 генераторів.
- Україна та Об’єднані Арабські Емірати 5 грудня оголосили про свій намір розпочати переговори щодо двосторонньої торговельної угоди, яку очікують укласти до середини наступного року.
- Об’єднані Арабські Емірати після російського вторгнення стали приймати більше вантажів російської нафти. Постачання є прикладом, як після західних санкцій Росія скоригувала потоки торгівлі енергоносіями.