Об'єднані Арабські Емірати планують долучитися до реалізації в Україні ініціатив з енергозбереження та підтримки бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України з посиланням на слова міністерки Юлії Свириденко.

Повідомляється, що під час зустрічі міністерки економіки Юлії Свириденко з міністром зміни клімату та навколишнього середовища ОАЕ Мар’ям Аль Мхейрі сторони обговорили питання щодо залучення Об’єднаних Арабських Еміратів до ініціатив з енергозбереження в Україні, програм підтримки українського малого й середнього бізнесу та внутрішніх переселенців, що змушені були тікати від війни.

За словами Юлії Свириденко, представники ОАЕ висловили готовність долучитись до ініціатив з енергозбереження в Україні. Зокрема, до програми з заміни лампочок розжарювання на енергозберігаючі LED-лампи, яка була запроваджена урядом України та ЄС в лютому цього року.

Перша партія лампочок від ОАЕ найближчим часом має надійти в Україну, загалом ОАЕ запропонували поставити Україні 5 млн таких ламп.

Також ОАЕ підтвердили готовність надати предмети гігієни для соціально-медичних потреб, 100 броньованих санітарних машин, а крім того гуманітарну допомогу на 100 млн доларів для України.

“Ми обговорили з нашими колегами з ОАЕ можливість їх участі в проєкті побудови в одній з західних областей України міста-притулка, розрахованого на 1000 жінок і дітей. Окрім житла, медичної допомоги та можливості навчатися для діток, буде ще й програма психологічної підтримки тим, хто цього потребує. Людям, які змушені були покинути власні домівки через війну, держава має забезпечити прихисток”, – розповіла очільниця Мінекономіки.