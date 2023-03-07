Об'єднані Арабські Емірати після російського вторгнення стали приймати більше вантажів російської нафти. Постачання є прикладом, як після західних санкцій Росія скоригувала потоки торгівлі енергоносіями.

Про це повідомило Reuters.

Після того, як у РФ залишилося менше покупців — країна продає як сиру нафту, так і нафтопродукти за зниженими цінами. Розвиток продажів демонструє, як Росія нарощує співпрацю з провідними виробниками нафти в Перській затоці, такими як Саудівська Аравія та ОАЕ.

Точно невідомо, коли ОАЕ почали імпортувати російську нафту. Інформація про відстеження танкерів вказує, що обсяги зросли після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року і подальших західних санкцій проти РФ.

До ОАЕ надійшло близько 1,5 мільйона барелів російської нафти з листопада 2022 року. ОАЕ є одними з найбільших світових виробників нафти. Обсяги постачання або почали зростати, або зростають з початку 2022 року.

Аналітична компанія Kpler зазначила, що перше постачання російської нафти до ОАЕ відбулося у 2019 році. Утім постачання збільшилося після квітня 2022 року з павзою між липнем і жовтнем 2022 року.

Міністерства енергетики ОАЕ та Росії не відразу відповіли на запити прокоментувати ці дані.