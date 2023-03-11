Об'єднані Арабські Емірати відправили в Україну літак з гуманітарною допомогою в межах програми підтримки на 100 мільйонів доларів. Вантаж призначений для жителів Херсонської та Миколаївської областей.

Про це йдеться на сайті Урядового порталу.

Відтак, мешканці Херсонської та Миколаївської областей отримають теплий одяг та засоби гігієни.

Передача гуманітарної допомоги відбулася відразу після візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів української делегації на чолі із міністеркою економіки України Юлією Свириденко.

“Хочу подякувати від імені всієї України Об’єднаним Арабським Еміратам за допомогу в цей непростий час. Це важлива підтримка для багатьох людей, які після визволення територій від загарбників потребують тепла та інших життєво необхідних речей”, – наголосила Юлія Свириденко.

А також додала, що дистрибуцією допомоги до отримувачів буде займатись команда Фонду державного майна України.

Зазначимо, що Об’єднані Арабські Емірати продовжують підтримку України в межах затвердженої програми на 100 млн доларів. Ця країна вже відправила до України 2500 генераторів, які було доставлено до 10 найбільш постраждалих областей України на сході та півдні.

У відомстві зауважили, що зараз ці генератори забезпечують резервне живлення об’єктів критичної та соціальної інфраструктури в цих регіонах – їх встановили в школах, дитячих садках, медичних закладах та пунктах обігріву.

Крім того, Об’єднані Арабські Емірати планують долучитися до реалізації в Україні ініціатив з енергозбереження та підтримки бізнесу.

Відтак, під час зустрічі міністерки економіки Юлії Свириденко з міністром зміни клімату та навколишнього середовища ОАЕ Мар’ям Аль Мхейрі сторони обговорили питання щодо залучення Об’єднаних Арабських Еміратів до ініціатив з енергозбереження в Україні, програм підтримки українського малого й середнього бізнесу та внутрішніх переселенців, що змушені були втікати від війни.

За словами Юлії Свириденко, представники ОАЕ висловили готовність долучитись до ініціатив з енергозбереження в Україні. Зокрема, до програми із заміни лампочок розжарювання на енергозберігаючі LED-лампи, яка була запроваджена урядом України та ЄС в лютому цього року.

Перша партія лампочок від ОАЕ найближчим часом має надійти в Україну, загалом ОАЕ запропонували поставити Україні 5 млн таких ламп.

Також ОАЕ підтвердили готовність надати предмети гігієни для соціально-медичних потреб, 100 броньованих санітарних машин, а крім того гуманітарну допомогу на 100 млн доларів для України.