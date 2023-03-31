Центральний банк Об’єднаних Арабських Еміратів заявив, що анулює ліцензію для філії російського "МТС Банку", який потрапив під санкції Великої Британії та США у лютому цього року.

Про це інформує Reuters.

“Це рішення ухвалено після розгляду наявних варіантів щодо нового статусу “МТС Банку” та з урахуванням санкційних ризиків, пов’язаних із банком”, – йдеться у заяві центрального банку ОАЕ.

Діяльність філії російського банку в ОАЕ, яка має ліцензію в еміраті Абу-Дабі, буде зупинено протягом шести місяців.

Під час процесу згортання діяльності філії буде заборонено відкривати нові рахунки або проводити транзакції, окрім погашення попередніх зобов’язань. Лише для цієї мети філія зможе використовувати платіжні системи центрального банку.

Зазначається, що “МТС Банк” є фінтех-підрозділом найбільшого російського мобільного оператора “Мобільні ТелеСистеми”.

Нагадаємо, що у січні підсанкційний російський банк ВТБ надіслав запит до міністерств фінансів Бельгії та Люксембургу щодо отримання спеціальної ліцензії, котра б дозволила розблокувати заморожені активи клієнтів.

Мовиться зокрема, про активи, що перебувають на брокерському обслуговуванні, і ті, на рахунки яких могли бути зараховані купони, дивіденди або кошти від погашення цінних паперів.

Раніше за отриманням ліцензії для розблокування активів до мінфінів Бельгії та Люксембургу звернулися, зокрема, компанії Альфа-Капітал, Велес Капітал, БКС, Альфа Інвестиції, Тінькофф-банк, Фінам і FinEx.

У березні минулого року, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, європейські депозитарії Euroclear і Clearstream заблокували рахунки Національного розрахункового депозитарію (НРД), через що частина паперів російських інвесторів виявилася замороженою.

22 грудня Бельгія і Люксембург видали НРД ліцензію на здійснення операцій із замороженими активами.

Проте у Центробанку РФ заявляли, що таке рішення не гарантує російським інвесторам можливість ними розпоряджатися. Та визнали, що перспективи повернення заблокованих активів – “вкрай низькі”.