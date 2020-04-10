Про це повідомив сьогодні на онлайн-брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Зараз в Об’єднаних Арабських Еміратах готується літак, який привезе в Україну 10 тонн гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом”, – зазначив він.

За словами міністра, у вантаж увійдуть комбінезони для захисту лікарів, медичні халати, рукавички, маски, бахіли і санітайзери.

“Ми надзвичайно вдячні ОАЕ за надання цієї підтримки Україні. Багато людей тут в Києві працювали над тим, щоб ця допомога відбулася, перш за все, в Офісі президента, тут, в Міністерстві закордонних справ”, – додав Кулеба.

⚡️Онлайн-брифінг міністра закордонних справ Dmytro Kuleba. Про залучення з-за кордону ліків та засобів індивідуального захисту для боротьби з COVID-19, підсумків роботи програми «Захист» за тиждень, протидію спробам РФ послабити санкції на тлі пандемії. Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 9 квітня 2020 р.