Про це повідомив сьогодні на онлайн-брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
“Зараз в Об’єднаних Арабських Еміратах готується літак, який привезе в Україну 10 тонн гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом”, – зазначив він.
За словами міністра, у вантаж увійдуть комбінезони для захисту лікарів, медичні халати, рукавички, маски, бахіли і санітайзери.
“Ми надзвичайно вдячні ОАЕ за надання цієї підтримки Україні. Багато людей тут в Києві працювали над тим, щоб ця допомога відбулася, перш за все, в Офісі президента, тут, в Міністерстві закордонних справ”, – додав Кулеба.
⚡️Онлайн-брифінг міністра закордонних справ Dmytro Kuleba. Про залучення з-за кордону ліків та засобів індивідуального захисту для боротьби з COVID-19, підсумків роботи програми «Захист» за тиждень, протидію спробам РФ послабити санкції на тлі пандемії.
Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 9 квітня 2020 р.
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