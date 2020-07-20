Про це повідомляє видання Forbes.

Запуск апарату відбувся 19 липня в 17:58 за східним часом (00:58 за Києвом). Космічний корабель “Аль-Амаль” (“Надія”) відправили в космос на японській ракеті Mitsubishi Heavy Industries H-2A з космічного центру Tanegashima біля південного узбережжя материкової Японії.

Приблизно через годину після запуску космічний корабель відокремився від верхнього ступеня ракети і почав своє одиночне подорож на Марс. Він повинен прибути на орбіту Марса в лютому 2021 року.

У “Аль-Амаль” є три прилади для виконання різних наукових завдань. Апарат буде вивчати водень і кисень в атмосфері Марса і допоможе з’ясувати, як Марс втратив свою атмосферу за останні кілька мільярдів років.

Можливо, “Аль-Амаль” буде працювати як марсіанський метеорологічний супутник, надаючи інформацію про бурях і крижаних хмарах на Марсі, відстежуючи погоду в різний час дня і відстежуючи сезонні зміни.

Наукова місія космічного апарату почнеться в травні 2021 року, після перевірки його приладів. “Аль-Амаль” буде робити знімки поверхні Червоної планети.

Попередньо, місія триватиме два земних роки, що еквівалентно одному марсіанському року.