Окружний адміністративний суд (ОАСК) Києва просять визнати протиправним наказ Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) про затвердження переліку професій, що підлягають обов'язковій вакцинації.

Про це повідомили у пресслужбі ОАСК.

Зазначається, що відповідний позов надійшов до ОАСК. Позивач – Дмитро Ламза.

Він просить ОАСК визнати протиправним та нечинним наказ МОЗ від 4 жовтня 2021 року “Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням”. До суду також надійшла заява про забезпечення позову, у якому позивач просить зупинити дію відповідного наказу.

В ОАСК додали, що суд розв’язує питання щодо відкриття провадження за цим адміністративним позовом та з’ясовує наявність правових підстав для вжиття заходів його забезпечення.

За даними Суспільного, позивач Дмитро Ламза – директор спеціалізованої школи №210 Оболонського району Києва.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я може розширити перелік професій, що підлягають обов’язковій вакцинації проти коронавірусної інфекції.

У вересні в Федерації профспілок України оприлюднили проєкт наказу про обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу працівників деяких галузей.

Згідно з наказом МОЗ, зареєстрованим у Мін’юсті 7 жовтня, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають держпосадовці та працівники освіти.

3 жовтня Міністерство охорони здоров’я розширило список професій. Згідно з оновленим проєктом наказу, “з метою забезпечення епідемічного добробуту населення України, попередження інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики”, тепер обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

Підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей реабілітаційних закладів;

підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави.

Нагадаємо, 20 вересня Кабінет міністрів продовжив загальнонаціональний карантин в Україні до 31 грудня.

Раніше стало відомо, що неповнолітні зможуть їздити міжобласним транспортом без COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів.