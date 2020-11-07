До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов, у якому вимагають визнати протиправним та скасувати результати опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським і проведеного під час місцевих виборів 25 жовтня.

Про це повідомила пресслужба ОАСК.

“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до президента України Володимира Зеленського та політичної партії “Слуга Народу”. Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати результати проведеного опитування, ініційованого Володимиром Зеленським, яке відбулось 25 жовтня 2020 року під час місцевих виборів”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на думку позивача, результати опитування можуть викривити думку українців щодо важливих питань, серед яких і національна безпека України.

Наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомлялося раніше, “всеукраїнське опитування”, яке за ініціативою Володимира Зеленського відбувалося на виборчих дільницях під час місцевих виборів 25 жовтня, мало бути проведеним по всій країні і його вартість було оцінено у 103 млн гривень. Його мали провести коштом партії “Слуга народу”.

Однак опитування було охоплено, за оцінкою ОПОРА, близько 55% дільниць. За оновленим прогнозом громадянської мережі, його вартість має бути втричі меншою.